Киевлян призывают выйти на субботник

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В эту субботу Украина в пятый раз будет участвовать в экологической акции «Час Земли». Об этом сообщает пресс-служба Всемирного фонда природы. По всей территории страны организаторы подготовили множество событий и акций, которые призваны собрать единомышленников и провести 60 минут без электричества, но с весельем и