Раздел: Общество
Киевлян призывают выйти на субботник
Также необходимо сдать макулатуру.
Экологическая акция "Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники" запланирована на 21 марта. Об этом сообщили в Святошинской районной госадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мероприятие пройдет в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья, намеченной на 21 апреля.
Организаторы отметили, что акция будет способствовать улучшению экологической ситуации, созданию благоприятных условий для развития волонтерства и самореализации молодежи.
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Желающие принять участие в субботнике должны связаться с организатором мероприятия по телефону (093) 600 08 95 либо электронному адресу hrutba.andrey@gmail.com.
Экологическая акция "Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники" запланирована на 21 марта. Об этом сообщили в Святошинской районной госадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мероприятие пройдет в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья, намеченной на 21 апреля.
Организаторы отметили, что акция будет способствовать улучшению экологической ситуации, созданию благоприятных условий для развития волонтерства и самореализации молодежи.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Желающие принять участие в субботнике должны связаться с организатором мероприятия по телефону (093) 600 08 95 либо электронному адресу hrutba.andrey@gmail.com.
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