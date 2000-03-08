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Раздел: Общество  
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Киевлян призывают выйти на субботник

Киевлян призывают выйти на субботникТакже необходимо сдать макулатуру.

Экологическая акция "Сдай макулатуру - поддержи раздельные субботники" запланирована на 21 марта. Об этом сообщили в Святошинской районной госадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Мероприятие пройдет в рамках социально-экологической акции по уборке зеленых зон и благоустройства территории с элементами сортировки вторсырья, намеченной на 21 апреля.

Организаторы отметили, что акция будет способствовать улучшению экологической ситуации, созданию благоприятных условий для развития волонтерства и самореализации молодежи.

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Желающие принять участие в субботнике должны связаться с организатором мероприятия по телефону (093) 600 08 95 либо электронному адресу hrutba.andrey@gmail.com.
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 Теги: Киев, субботник

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Сегодня, 14:00 » Автор: Анна Мартынова
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