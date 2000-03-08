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Раздел: Общество  
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В Киеве реконструируют спортивные объекты

В Киеве реконструируют спортивные объектыЧиновники обещают заняться развитием спорта.

В 2018 году на развитие спорта из городского бюджета выделят 500 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

В частности, бюджетные средства пойдут на реконструкцию спортивных стадионов и комплексов.

"Нам удалось защитить от застройки и вернуть общине города легендарный стадион "Старт", борьба за который велась 7 лет. В этом году начнем его реконструкцию. Также планируем открыть в мае реконструированный легкоатлетический манеж на Березняках. Реконструкция ожидает и физкультурно-оздоровительный комплекс "Ринг" на улице Радужной", - рассказал заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

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Кроме того, продолжается реконструкция стадиона "Русановец" на бульваре Давыдова и стадиона с искусственным покрытием на ул. Драйзера.
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 Теги: Киев, спорт

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Сегодня, 16:31 » Автор: Анна Мартынова
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