Раздел: Общество
В Киеве реконструируют спортивные объекты
Чиновники обещают заняться развитием спорта.
В 2018 году на развитие спорта из городского бюджета выделят 500 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
В частности, бюджетные средства пойдут на реконструкцию спортивных стадионов и комплексов.
"Нам удалось защитить от застройки и вернуть общине города легендарный стадион "Старт", борьба за который велась 7 лет. В этом году начнем его реконструкцию. Также планируем открыть в мае реконструированный легкоатлетический манеж на Березняках. Реконструкция ожидает и физкультурно-оздоровительный комплекс "Ринг" на улице Радужной", - рассказал заместитель главы КГГА Александр Спасибко.
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Кроме того, продолжается реконструкция стадиона "Русановец" на бульваре Давыдова и стадиона с искусственным покрытием на ул. Драйзера.
В 2018 году на развитие спорта из городского бюджета выделят 500 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
В частности, бюджетные средства пойдут на реконструкцию спортивных стадионов и комплексов.
"Нам удалось защитить от застройки и вернуть общине города легендарный стадион "Старт", борьба за который велась 7 лет. В этом году начнем его реконструкцию. Также планируем открыть в мае реконструированный легкоатлетический манеж на Березняках. Реконструкция ожидает и физкультурно-оздоровительный комплекс "Ринг" на улице Радужной", - рассказал заместитель главы КГГА Александр Спасибко.
Читайте также: В Киеве реконструируют еще один парк
Кроме того, продолжается реконструкция стадиона "Русановец" на бульваре Давыдова и стадиона с искусственным покрытием на ул. Драйзера.
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