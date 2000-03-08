В Киеве ограничат движение по одному из мостов

Это связано с ремонтными работами.



Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта Северным мостом через р. Десенка, передает



При благоприятных погодных условиях на мосту будут проводить ремонтные работы», - говорится в сообщении.



Ограничения будут действовать:



с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина;



с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро «Почайна».



Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.



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Известно, что Северный (Московский) мост - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Открыт 3 декабря 1976 года, общая длина моста – 816м, мост через Десёнку длиной 732 м. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта Северным мостом через р. Десенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии При благоприятных погодных условиях на мосту будут проводить ремонтные работы», - говорится в сообщении.Ограничения будут действовать:с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина;с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро «Почайна».Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.Известно, что Северный (Московский) мост - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Открыт 3 декабря 1976 года, общая длина моста – 816м, мост через Десёнку длиной 732 м.



