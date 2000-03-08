Раздел: Общество
Бесплатный автобус из Броваров в Киев проработал один день
Автобус запустили 12 марта.
"Киевпастранс" не выпустил на рейс бесплатный общественный автобус из Броваров в Киев, который начал курсировать 12 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Плохие новости, после удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от "Киевпастранса", который предоставляет нам транспортные услуги", - сообщили авторы проекта на странице в Facebook.
Также отмечается, что КП отказался выпускать транспорт на вечерние рейсы, несмотря на договор.
"Мол, получили звонки "сверху", - добавили авторы.
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Участники проекта собираются направить письмо-претензию по поводу невыполнения договора и ищут пути восстановления курсирования автобуса.
"Киевпастранс" не выпустил на рейс бесплатный общественный автобус из Броваров в Киев, который начал курсировать 12 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Плохие новости, после удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от "Киевпастранса", который предоставляет нам транспортные услуги", - сообщили авторы проекта на странице в Facebook.
Также отмечается, что КП отказался выпускать транспорт на вечерние рейсы, несмотря на договор.
"Мол, получили звонки "сверху", - добавили авторы.
Читайте также: Из Броваров в Киев начал курсировать бесплатный автобус
Участники проекта собираются направить письмо-претензию по поводу невыполнения договора и ищут пути восстановления курсирования автобуса.
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