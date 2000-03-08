Бесплатный автобус из Броваров в Киев проработал один день

Автобус запустили 12 марта.



"Киевпастранс" не выпустил на рейс бесплатный общественный автобус из Броваров в Киев, который начал курсировать 12 марта, передает



"Плохие новости, после удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от "Киевпастранса", который предоставляет нам транспортные услуги", - сообщили авторы проекта на странице в Facebook.



Также отмечается, что КП отказался выпускать транспорт на вечерние рейсы, несмотря на договор.



"Мол, получили звонки "сверху", - добавили авторы.



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Участники проекта собираются направить письмо-претензию по поводу невыполнения договора и ищут пути восстановления курсирования автобуса.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter "Киевпастранс" не выпустил на рейс бесплатный общественный автобус из Броваров в Киев, который начал курсировать 12 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com "Плохие новости, после удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от "Киевпастранса", который предоставляет нам транспортные услуги", - сообщили авторы проекта на странице в Facebook.Также отмечается, что КП отказался выпускать транспорт на вечерние рейсы, несмотря на договор."Мол, получили звонки "сверху", - добавили авторы.Участники проекта собираются направить письмо-претензию по поводу невыполнения договора и ищут пути восстановления курсирования автобуса.



