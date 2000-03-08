Раздел: Общество
В Киеве ограничат движение по Южному мосту
Будет проводиться ремонт.
С 13 по 16 марта движение транспорта по Южному мосту будет ограничено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Сообщается, что ограничение будет действовать в направлении движения от проспекта Бажана к Надднепрянскому шоссе:
с 15:00 до 20:00 13 марта;
с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта;
с 21:00 15 марта до 07:00 16 марта.
В направлении движения от Надднепрянского шоссе к проспекту Бажана:
с 21:00 13 марта до 07:00 14 марта.
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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.
С 13 по 16 марта движение транспорта по Южному мосту будет ограничено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Сообщается, что ограничение будет действовать в направлении движения от проспекта Бажана к Надднепрянскому шоссе:
с 15:00 до 20:00 13 марта;
с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта;
с 21:00 15 марта до 07:00 16 марта.
В направлении движения от Надднепрянского шоссе к проспекту Бажана:
с 21:00 13 марта до 07:00 14 марта.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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