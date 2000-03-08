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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение по Южному мосту

В Киеве ограничат движение по Южному мостуБудет проводиться ремонт.

С 13 по 16 марта движение транспорта по Южному мосту будет ограничено, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Сообщается, что ограничение будет действовать в направлении движения от проспекта Бажана к Надднепрянскому шоссе:

с 15:00 до 20:00 13 марта;
с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта;
с 21:00 15 марта до 07:00 16 марта.

В направлении движения от Надднепрянского шоссе к проспекту Бажана:

с 21:00 13 марта до 07:00 14 марта.

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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 16:03 » Автор: Анна Мартынова
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