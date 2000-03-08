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Раздел: Общество  
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В Киеве ночной троллейбус изменит свой маршрут

В Киеве ночной троллейбус изменит свой маршрутКиевлян просят учитывать изменения.

В ночь на 14 марта изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 91н, передает Хроника.иинфо со ссылкой на Комментарии.

« С 1:00 до 4:50 в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул. В. Маяковского, изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 91н», - говорится в сообщении КГГА.

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В этот период троллейбусы указанного маршрута будут курсировать по трассе: железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - ул. Соборности - ул. Строителей - ул. Освободителей - б-р Перова - просп. В. Маяковского (до ул. Сабурова) в обратном направлении - по действующей трассе.
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 17:27 » Автор: Анна Мартынова
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