Раздел: Общество
В Киеве ночной троллейбус изменит свой маршрут
Киевлян просят учитывать изменения.
В ночь на 14 марта изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 91н, передает Хроника.иинфо со ссылкой на Комментарии.
« С 1:00 до 4:50 в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул. В. Маяковского, изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 91н», - говорится в сообщении КГГА.
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В этот период троллейбусы указанного маршрута будут курсировать по трассе: железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - ул. Соборности - ул. Строителей - ул. Освободителей - б-р Перова - просп. В. Маяковского (до ул. Сабурова) в обратном направлении - по действующей трассе.
В ночь на 14 марта изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 91н, передает Хроника.иинфо со ссылкой на Комментарии.
« С 1:00 до 4:50 в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул. В. Маяковского, изменит движение ночной троллейбусный маршрут № 91н», - говорится в сообщении КГГА.
Читайте также: В Киеве один из автобусов меняет маршрут движения
В этот период троллейбусы указанного маршрута будут курсировать по трассе: железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - ул. Соборности - ул. Строителей - ул. Освободителей - б-р Перова - просп. В. Маяковского (до ул. Сабурова) в обратном направлении - по действующей трассе.
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