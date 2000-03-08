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Раздел: Общество  
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Жуткая находка: в столице младенца нашли в мусорном баке

Жуткая находка: в столице младенца нашли в мусорном баке На данный момент обстоятельства не установлены.

На территории столичного мусороперерабатывающего завода в одном из мусорных контейнеров было найдено тело младенца. Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

Сообщение в полицию поступило от работника завода по переработке вторичного сырья, который обнаружил в мусорном контейнере мертвого ребенка. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений.

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Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

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 Теги: младенец, мусор, бак, Киев

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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