Раздел: Общество
Жуткая находка: в столице младенца нашли в мусорном баке
На данный момент обстоятельства не установлены.
На территории столичного мусороперерабатывающего завода в одном из мусорных контейнеров было найдено тело младенца. Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Сообщение в полицию поступило от работника завода по переработке вторичного сырья, который обнаружил в мусорном контейнере мертвого ребенка. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений.
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Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.
На территории столичного мусороперерабатывающего завода в одном из мусорных контейнеров было найдено тело младенца. Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Сообщение в полицию поступило от работника завода по переработке вторичного сырья, который обнаружил в мусорном контейнере мертвого ребенка. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений.
Читайте также: В мусорном баке в Киеве нашли гранату
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.
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