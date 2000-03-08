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Раздел: Общество  
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В Киеве заметили очередного "героя парковки"

В Киеве заметили очередного "героя парковки"Киевляне украсили машину булыжником.

В Киеве прохожие "вежливо" предупредили очередного "героя парковки" в центре города.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На опубликованном фото, заметно, что водитель оставил свой Мерседес посреди тротуара. Машина припаркована на пересечении улиц Стрелецкой и Стретенской вблизи музея Софии Киевской.

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Прохожие, явно недовольные таким поведением автолюбителя, не стали ничего делать с машиной, лишь положив кусок брусчатки на капот.

Вероятно, таким образом неравнодушные прохожие решили предупредить "героя парковки" о возможных последствиях повторения такого поступка.
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 Теги: Киев, герой парковки, машина

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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