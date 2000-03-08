Раздел: Общество
В Киеве заметили очередного "героя парковки"
Киевляне украсили машину булыжником.
В Киеве прохожие "вежливо" предупредили очередного "героя парковки" в центре города.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На опубликованном фото, заметно, что водитель оставил свой Мерседес посреди тротуара. Машина припаркована на пересечении улиц Стрелецкой и Стретенской вблизи музея Софии Киевской.
Читайте также: В Киеве оригинально проучили очередного «героя парковки»
Прохожие, явно недовольные таким поведением автолюбителя, не стали ничего делать с машиной, лишь положив кусок брусчатки на капот.
Вероятно, таким образом неравнодушные прохожие решили предупредить "героя парковки" о возможных последствиях повторения такого поступка.
В Киеве прохожие "вежливо" предупредили очередного "героя парковки" в центре города.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На опубликованном фото, заметно, что водитель оставил свой Мерседес посреди тротуара. Машина припаркована на пересечении улиц Стрелецкой и Стретенской вблизи музея Софии Киевской.
Читайте также: В Киеве оригинально проучили очередного «героя парковки»
Прохожие, явно недовольные таким поведением автолюбителя, не стали ничего делать с машиной, лишь положив кусок брусчатки на капот.
Вероятно, таким образом неравнодушные прохожие решили предупредить "героя парковки" о возможных последствиях повторения такого поступка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
831
0
Оставьте свой комментарий