Раздел: Общество
Изменения в правилах захоронения: развенчаны основные мифы
Изменения вызвали много заблуждений.
В Украине с 15 марта будут изменены правила захоронения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В связи с этим эксперты прогнозируют панику и хаос. Однако, не все так страшно.
Журналисты развенчали четыре мифа о новых правилах захоронения:
1. Всех отправят в суд. На самом деле экспертизу будут проводить далеко не каждому умершему.
"Каждый факт смерти действительно вносится в ЕРДР, - говорит адвокат Александр Сирота. – Но это не значит, что по каждому проводится экспертиза. Если умирает старый или тяжелобольной человек, который наблюдался у врачей, его осматривают дежурный врач, следственная группа полиции и подтверждает естественную смерть. Вскрытие в таких случаях не проводят, хоронят усопшего на основании свидетельства о смерти, которые выдает РАГС. Если речь идет о более молодом или человеке, внезапно попавшем в больницу, то проводится вскрытие и составляется акт. Экспертизу назначают на основании этого акта, если в причинах смерти есть сомнения. Только в этом случае следователь будет обращаться в суд".
2. Суды не справятся. Эксперты говорят, что пострадают лишь текущие дела, которые придется отлаживать ради назначения экспертиз.
"Если кому и будет трудно, то самим следственным судьям, - прокомментировала судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская. – Людям не стоит волноваться. Ходатайства по умершим или погибшим мы будет рассматривать без промедлений. Это не займет много времени. Буквально за первые дни будет разработан шаблон документа, и все пойдет по стандарту".
3. Не позволят хоронить месяцами. На самом деле сроки - три дня. Единственное, могут не разрешить быструю кремацию.
"При составлении акта вскрытия эксперт отбирает образцы тканей. Это делается в любом случае, даже когда экспертиза не назначается, – говорит адвокат Александр Сирота. – Если назначается, образцы отправляются на исследование, а прокуратура дает разрешение на похороны. Обычно это делается в течение трех дней, чтобы не нарушать христианский обычай. Погребенное в земле тело при необходимости можно подвернуть эксгумации. Единственное, прокуратура может запретить быструю кремацию".
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4. Разрешение сможет дать только один суд. при назначении экспертизы не имеет значения, где зарегистрирован полицейский главк. Поэтому нагрузка будет распределена равномерно.
"Часть 3-я статьи 243 УПК гласит, что все экспертизы, в том числе судебно-медицинские, назначаются следственным судьей, под юрисдикцией которого находится орган досудебного расследования, - говорит судья Александра Жуковская. – Простым языком это означает, что если человека убили в Дубно, то следователь из райотдела идет в наш суд, а не едет в Ровно. То же самое и в Киеве: если преступление совершено в Дарницком районе, то экспертизу назначает Дарницкий суд".
В Украине с 15 марта будут изменены правила захоронения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В связи с этим эксперты прогнозируют панику и хаос. Однако, не все так страшно.
Журналисты развенчали четыре мифа о новых правилах захоронения:
1. Всех отправят в суд. На самом деле экспертизу будут проводить далеко не каждому умершему.
"Каждый факт смерти действительно вносится в ЕРДР, - говорит адвокат Александр Сирота. – Но это не значит, что по каждому проводится экспертиза. Если умирает старый или тяжелобольной человек, который наблюдался у врачей, его осматривают дежурный врач, следственная группа полиции и подтверждает естественную смерть. Вскрытие в таких случаях не проводят, хоронят усопшего на основании свидетельства о смерти, которые выдает РАГС. Если речь идет о более молодом или человеке, внезапно попавшем в больницу, то проводится вскрытие и составляется акт. Экспертизу назначают на основании этого акта, если в причинах смерти есть сомнения. Только в этом случае следователь будет обращаться в суд".
2. Суды не справятся. Эксперты говорят, что пострадают лишь текущие дела, которые придется отлаживать ради назначения экспертиз.
"Если кому и будет трудно, то самим следственным судьям, - прокомментировала судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская. – Людям не стоит волноваться. Ходатайства по умершим или погибшим мы будет рассматривать без промедлений. Это не займет много времени. Буквально за первые дни будет разработан шаблон документа, и все пойдет по стандарту".
3. Не позволят хоронить месяцами. На самом деле сроки - три дня. Единственное, могут не разрешить быструю кремацию.
"При составлении акта вскрытия эксперт отбирает образцы тканей. Это делается в любом случае, даже когда экспертиза не назначается, – говорит адвокат Александр Сирота. – Если назначается, образцы отправляются на исследование, а прокуратура дает разрешение на похороны. Обычно это делается в течение трех дней, чтобы не нарушать христианский обычай. Погребенное в земле тело при необходимости можно подвернуть эксгумации. Единственное, прокуратура может запретить быструю кремацию".
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
4. Разрешение сможет дать только один суд. при назначении экспертизы не имеет значения, где зарегистрирован полицейский главк. Поэтому нагрузка будет распределена равномерно.
"Часть 3-я статьи 243 УПК гласит, что все экспертизы, в том числе судебно-медицинские, назначаются следственным судьей, под юрисдикцией которого находится орган досудебного расследования, - говорит судья Александра Жуковская. – Простым языком это означает, что если человека убили в Дубно, то следователь из райотдела идет в наш суд, а не едет в Ровно. То же самое и в Киеве: если преступление совершено в Дарницком районе, то экспертизу назначает Дарницкий суд".
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