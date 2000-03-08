» » Изменения в правилах захоронения: развенчаны основные мифы
Раздел: Общество  
0

Изменения в правилах захоронения: развенчаны основные мифы

Изменения в правилах захоронения: развенчаны основные мифыИзменения вызвали много заблуждений.

В Украине с 15 марта будут изменены правила захоронения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В связи с этим эксперты прогнозируют панику и хаос. Однако, не все так страшно.

Журналисты развенчали четыре мифа о новых правилах захоронения:

1. Всех отправят в суд. На самом деле экспертизу будут проводить далеко не каждому умершему.

"Каждый факт смерти действительно вносится в ЕРДР, - говорит адвокат Александр Сирота. – Но это не значит, что по каждому проводится экспертиза. Если умирает старый или тяжелобольной человек, который наблюдался у врачей, его осматривают дежурный врач, следственная группа полиции и подтверждает естественную смерть. Вскрытие в таких случаях не проводят, хоронят усопшего на основании свидетельства о смерти, которые выдает РАГС. Если речь идет о более молодом или человеке, внезапно попавшем в больницу, то проводится вскрытие и составляется акт. Экспертизу назначают на основании этого акта, если в причинах смерти есть сомнения. Только в этом случае следователь будет обращаться в суд".

2. Суды не справятся. Эксперты говорят, что пострадают лишь текущие дела, которые придется отлаживать ради назначения экспертиз.

"Если кому и будет трудно, то самим следственным судьям, - прокомментировала судья Дубенского горрайонного суда Александра Жуковская. – Людям не стоит волноваться. Ходатайства по умершим или погибшим мы будет рассматривать без промедлений. Это не займет много времени. Буквально за первые дни будет разработан шаблон документа, и все пойдет по стандарту".

3. Не позволят хоронить месяцами. На самом деле сроки - три дня. Единственное, могут не разрешить быструю кремацию.

"При составлении акта вскрытия эксперт отбирает образцы тканей. Это делается в любом случае, даже когда экспертиза не назначается, – говорит адвокат Александр Сирота. – Если назначается, образцы отправляются на исследование, а прокуратура дает разрешение на похороны. Обычно это делается в течение трех дней, чтобы не нарушать христианский обычай. Погребенное в земле тело при необходимости можно подвернуть эксгумации. Единственное, прокуратура может запретить быструю кремацию".

Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото

4. Разрешение сможет дать только один суд. при назначении экспертизы не имеет значения, где зарегистрирован полицейский главк. Поэтому нагрузка будет распределена равномерно.

"Часть 3-я статьи 243 УПК гласит, что все экспертизы, в том числе судебно-медицинские, назначаются следственным судьей, под юрисдикцией которого находится орган досудебного расследования, - говорит судья Александра Жуковская. – Простым языком это означает, что если человека убили в Дубно, то следователь из райотдела идет в наш суд, а не едет в Ровно. То же самое и в Киеве: если преступление совершено в Дарницком районе, то экспертизу назначает Дарницкий суд".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: похороны, мифы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:32 » Автор: Анна Мартынова
     130
     0

Похожие новости по теме

В Мариуполе требовали взятку за справку для свидетельства о смерти В Мариуполе требовали взятку за справку для свидетельства о смерти

Судмедэкспертам грозит тюремный срок.

Генпрокуратура завершила экспертизу по Иловайскому котлу Генпрокуратура завершила экспертизу по Иловайскому котлу

Военная экспертиза длилась почти год.

Теперь при переезде всем украинцам надо становиться на учет Теперь при переезде всем украинцам надо становиться на учет

Эксперты считают, что в скором времени местные власти будут поощрять стукачество соседей на недобросовестных арендодателей и их квартирантов.

Кому безвизовый режим на самом деле облегчит жизнь Кому безвизовый режим на самом деле облегчит жизнь

В любом случае, Шенгенская зона для украинцев не станет полностью открытой.

Правила поведения при проверке и обыске СБУ, ГПУ или МВД Правила поведения при проверке и обыске СБУ, ГПУ или МВД

Тема в последнее время довольно злободневная – информация полезная: как же вести себя при обыске СБУ, ГПУ и МВД?


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх