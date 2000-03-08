» » В Украине отмечают День добровольца: история праздника
Раздел: Общество  
0

В Украине отмечают День добровольца: история праздника

В Украине отмечают День добровольца: история праздникаДобровольцев поздравил и Порошенко.

14 марта в Украине отмечается День добровольца – в честь людей, которые в 2014 году прямо с Майдана, не имея никакого военного опыта, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом и помогли отстоять независимость страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой от 17 января 2017 года – для того, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года, прямо с Майдана, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, под Киевом, и дали возможность провести мобилизацию и подготовить себе профессиональную замену.

Свои поздравления в этот день уже выразил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать державу от российского агрессора, до тех пор не имея никакого отношения к армии", – подчеркнул глава государства.

Читайте также: В Украине будет отмечаться День украинского добровольца

Он поблагодарил "всех воинов-добровольцев, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиии или занимают активную гражданскую позицию в жизни. Всем, кто выбрал почетное дело – служить своей Родине!"

В Украине отмечают День добровольца: история праздника
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: День добровольца, праздник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:07 » Автор: Анна Мартынова
     74
     0

Похожие новости по теме

Украинцы отмечают День защитника страны Украинцы отмечают День защитника страны

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины.

Украина отмечает День защитника отечества Украина отмечает День защитника отечества

В честь праздника сегодня в Украине государственный выходной.

Порошенко наградил 264 военных орденами «За мужество» Порошенко наградил 264 военных орденами «За мужество»

Большинство героев получили награду посмертно.

26 марта в Украине будут отмечать День Национальной гвардии 26 марта в Украине будут отмечать День Национальной гвардии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании ежегодно 26 марта Дня Национальной гвардии Украины.

Президент поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины Президент поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины

6 декабря 1991 года были созданы Вооруженные силы Украины.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх