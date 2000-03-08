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В Украине отмечают День добровольца: история праздника
Добровольцев поздравил и Порошенко.
14 марта в Украине отмечается День добровольца – в честь людей, которые в 2014 году прямо с Майдана, не имея никакого военного опыта, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом и помогли отстоять независимость страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой от 17 января 2017 года – для того, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года, прямо с Майдана, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, под Киевом, и дали возможность провести мобилизацию и подготовить себе профессиональную замену.
Свои поздравления в этот день уже выразил президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать державу от российского агрессора, до тех пор не имея никакого отношения к армии", – подчеркнул глава государства.
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Он поблагодарил "всех воинов-добровольцев, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиии или занимают активную гражданскую позицию в жизни. Всем, кто выбрал почетное дело – служить своей Родине!"
14 марта в Украине отмечается День добровольца – в честь людей, которые в 2014 году прямо с Майдана, не имея никакого военного опыта, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом и помогли отстоять независимость страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой от 17 января 2017 года – для того, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года, прямо с Майдана, отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, под Киевом, и дали возможность провести мобилизацию и подготовить себе профессиональную замену.
Свои поздравления в этот день уже выразил президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать державу от российского агрессора, до тех пор не имея никакого отношения к армии", – подчеркнул глава государства.
Читайте также: В Украине будет отмечаться День украинского добровольца
Он поблагодарил "всех воинов-добровольцев, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиии или занимают активную гражданскую позицию в жизни. Всем, кто выбрал почетное дело – служить своей Родине!"
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