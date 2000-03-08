Раздел: Общество
В Киеве от моста отваливаются куски бетона
Еще один мост "устал".
В Киеве с моста на проспекте Героев Сталинграда отваливаются куски бетона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Еще один путепровод "устает", облицовка летит, будьте осторожны", - говорится в сообщении на странице "Киев оперативный" в Facebook.
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Также отмечается, что эстакада расположена в районе Северного моста.
В Киеве с моста на проспекте Героев Сталинграда отваливаются куски бетона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Еще один путепровод "устает", облицовка летит, будьте осторожны", - говорится в сообщении на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Читайте также: В Киеве "осыпается" Воздухофлотский мост
Также отмечается, что эстакада расположена в районе Северного моста.
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