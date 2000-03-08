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Раздел: Общество  
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В Киеве от моста отваливаются куски бетона

В Киеве от моста отваливаются куски бетона Еще один мост "устал".

В Киеве с моста на проспекте Героев Сталинграда отваливаются куски бетона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Еще один путепровод "устает", облицовка летит, будьте осторожны", - говорится в сообщении на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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Также отмечается, что эстакада расположена в районе Северного моста.

В Киеве от моста отваливаются куски бетона
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 14:35 » Автор: Анна Мартынова
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