В Киеве состоятся традиционные продуктовые ярмарки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве На текущей неделе продуктовые ярмарки в столице будут работать по 26 марта.

Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве С 7 по 12 февраля в Киеве пройдут продовольственные ярмарки.