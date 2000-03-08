» » В Киеве состоятся традиционные продуктовые ярмарки
Раздел: Общество  
0

В Киеве состоятся традиционные продуктовые ярмарки

В Киеве состоятся традиционные продуктовые ярмаркиМожно купить товары по сниженным ценам.

На традиционных ярмарках в столице агрохозяйства, фермеры и перерабатывающие предприятия предложат горожанам овощи и фрукты, мясо-молочную, рыбную, бакалейную продукцию и другие товары, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

14 марта (среда):

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (в границах улиц Тверской и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);

в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова;

15 марта (четверг):

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;

16 марта (пятница):

в Голосеевском районе- на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4- 6;

в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керчинской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16−20 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.

17 марта (суббота):

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Сабурова (между улицами Бальзака и проспектом Маяковского), Милославской (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице К. Белокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Академика Киприанова, 2−28;

в Соломенском — на улице Стадионной (от улицы Митрополита Липковского до улицы Богдановской);

в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17;

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

18 марта (воскресенье):

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ярмарка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:05 » Автор: Анна Мартынова
     601
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам подсказали, где дешево купить продукты: адреса ярмарок Киевлянам подсказали, где дешево купить продукты: адреса ярмарок

В столице пройдут продуктовые ярмарки.

Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве

На текущей неделе продуктовые ярмарки в столице будут работать по 26 марта.

Продуктовые ярмарки в Киеве: названы адреса и даты Продуктовые ярмарки в Киеве: названы адреса и даты

С 14 по 19 февраля в Киеве пройдут продовольственные ярмарки.

Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве

С 7 по 12 февраля в Киеве пройдут продовольственные ярмарки.

Продуктовые ярмарки в Киеве: названы адреса и даты Продуктовые ярмарки в Киеве: названы адреса и даты

Где в Киеве с 29 ноября по 4 декабря организованы продуктовые ярмарки.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх