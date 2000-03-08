Раздел: Общество
В Киеве состоятся традиционные продуктовые ярмарки
Можно купить товары по сниженным ценам.
На традиционных ярмарках в столице агрохозяйства, фермеры и перерабатывающие предприятия предложат горожанам овощи и фрукты, мясо-молочную, рыбную, бакалейную продукцию и другие товары, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
14 марта (среда):
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (в границах улиц Тверской и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);
в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова;
15 марта (четверг):
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;
16 марта (пятница):
в Голосеевском районе- на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4- 6;
в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керчинской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16−20 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.
17 марта (суббота):
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Сабурова (между улицами Бальзака и проспектом Маяковского), Милославской (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
в Оболонском — на улице Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улице К. Белокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Академика Киприанова, 2−28;
в Соломенском — на улице Стадионной (от улицы Митрополита Липковского до улицы Богдановской);
в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17;
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18 марта (воскресенье):
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
На традиционных ярмарках в столице агрохозяйства, фермеры и перерабатывающие предприятия предложат горожанам овощи и фрукты, мясо-молочную, рыбную, бакалейную продукцию и другие товары, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
14 марта (среда):
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (в границах улиц Тверской и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);
в Шевченковском — на пересечении улиц Телиги и Мельникова;
15 марта (четверг):
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;
16 марта (пятница):
в Голосеевском районе- на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4- 6;
в Подольском — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керчинской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16−20 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.
17 марта (суббота):
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Сабурова (между улицами Бальзака и проспектом Маяковского), Милославской (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
в Оболонском — на улице Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улице К. Белокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Академика Киприанова, 2−28;
в Соломенском — на улице Стадионной (от улицы Митрополита Липковского до улицы Богдановской);
в Шевченковском — на улице В. Василевской, 1−17;
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
18 марта (воскресенье):
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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