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Раздел: Общество  
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В Киеве вскоре негде будет хоронить умерших

В Киеве вскоре негде будет хоронить умершихЛюди чаще выбирают кремацию.

Большинство жителей Киева после смерти кремируют, так как нет места, где хоронить, да и стоит это дешевле, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

«У нас сносятся старые кладбища, а на их местах строятся то офисно-развлекательные заведения, то здания судов. Помните, как суд построили на костях? Просто могилы снесли и построили красивое здание суда. Там действительно творилась чертовщина», – говорят специалисты.

В Украине насчитывается примерно 35 тыс. мест захоронения. Большинство из них находится в сельской местности, где людей хоронят в гробах. В городе существует реальная проблема с захоронением погибших родственников.

По словам экспертов, в Киеве переполнены практически все кладбища. Чтобы похоронить родственника в столице, приходится платить взятки муниципальным службам и коммунальным конторам.

Кремация стоит намного дешевле, но крематории есть лишь в Киеве, Харькове и Одессе. Умерших для сожжения везут из других городов.

Известно, что в Киеве кремируют около 90% умерших, а в других городах – примерно 70%.

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На данный момент, в стране нет частных крематориев и строить их пока не собираются. Стоимость кремации сейчас составляет 5 тыс. грн.
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 Теги: Киев, кладбище

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Сегодня, 17:39 » Автор: Анна Мартынова
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