Раздел: Общество
В Киеве вскоре негде будет хоронить умерших
Люди чаще выбирают кремацию.
Большинство жителей Киева после смерти кремируют, так как нет места, где хоронить, да и стоит это дешевле, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
«У нас сносятся старые кладбища, а на их местах строятся то офисно-развлекательные заведения, то здания судов. Помните, как суд построили на костях? Просто могилы снесли и построили красивое здание суда. Там действительно творилась чертовщина», – говорят специалисты.
В Украине насчитывается примерно 35 тыс. мест захоронения. Большинство из них находится в сельской местности, где людей хоронят в гробах. В городе существует реальная проблема с захоронением погибших родственников.
По словам экспертов, в Киеве переполнены практически все кладбища. Чтобы похоронить родственника в столице, приходится платить взятки муниципальным службам и коммунальным конторам.
Кремация стоит намного дешевле, но крематории есть лишь в Киеве, Харькове и Одессе. Умерших для сожжения везут из других городов.
Известно, что в Киеве кремируют около 90% умерших, а в других городах – примерно 70%.
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На данный момент, в стране нет частных крематориев и строить их пока не собираются. Стоимость кремации сейчас составляет 5 тыс. грн.
Большинство жителей Киева после смерти кремируют, так как нет места, где хоронить, да и стоит это дешевле, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
«У нас сносятся старые кладбища, а на их местах строятся то офисно-развлекательные заведения, то здания судов. Помните, как суд построили на костях? Просто могилы снесли и построили красивое здание суда. Там действительно творилась чертовщина», – говорят специалисты.
В Украине насчитывается примерно 35 тыс. мест захоронения. Большинство из них находится в сельской местности, где людей хоронят в гробах. В городе существует реальная проблема с захоронением погибших родственников.
По словам экспертов, в Киеве переполнены практически все кладбища. Чтобы похоронить родственника в столице, приходится платить взятки муниципальным службам и коммунальным конторам.
Кремация стоит намного дешевле, но крематории есть лишь в Киеве, Харькове и Одессе. Умерших для сожжения везут из других городов.
Известно, что в Киеве кремируют около 90% умерших, а в других городах – примерно 70%.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
На данный момент, в стране нет частных крематориев и строить их пока не собираются. Стоимость кремации сейчас составляет 5 тыс. грн.
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