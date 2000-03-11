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Раздел: Общество  
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На Закарпатье повсюду расцвел шафран

На Закарпатье повсюду расцвел шафранНастоящее чудо природы.

Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области, в районе Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.

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Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.

На Закарпатье повсюду расцвел шафран
На Закарпатье повсюду расцвел шафран
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 Теги: шафран, Закарпатье

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Сегодня, 10:11 » Автор: Анна Мартынова
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