Раздел: Общество
На Закарпатье повсюду расцвел шафран
Настоящее чудо природы.
Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области, в районе Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.
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Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.
Из-за теплой погоды, которая установилась в Закарпатской области, в районе Мукачево массово зацвели шафраны, которые также называют крокусами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12. В дендропарке "Березинка", в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.
Читайте также: Настоящего фотографа опасности подстерегают повсюду. Фото
Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы. Кстати, эти растения занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено.
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