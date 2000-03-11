Раздел: Общество
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Весна вновь отступает.
В течение 17-19 марта в Украине снова ожидается существенное осложнение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.
"Украинский гидрометцентр предупреждает о сильном снеге, метелях, местами сильный дождь и мокрый снег. При этом прирост снежного покрова достигнет 20-25 см. Местами гололед и гололедица на дорогах, а также налипание мокрого снега.
Ночная температура в Украине снизится до 10-16°, в южной части - до 4-10° мороза", - говорится в сообщении.
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Погодные условия, сложившиеся влиянием активного циклона, могут привести к нарушению движения транспорта, а также осложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства, отметили в ГосЧС.
В течение 17-19 марта в Украине снова ожидается существенное осложнение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.
"Украинский гидрометцентр предупреждает о сильном снеге, метелях, местами сильный дождь и мокрый снег. При этом прирост снежного покрова достигнет 20-25 см. Местами гололед и гололедица на дорогах, а также налипание мокрого снега.
Ночная температура в Украине снизится до 10-16°, в южной части - до 4-10° мороза", - говорится в сообщении.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Погодные условия, сложившиеся влиянием активного циклона, могут привести к нарушению движения транспорта, а также осложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства, отметили в ГосЧС.
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