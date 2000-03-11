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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условийВесна вновь отступает.

В течение 17-19 марта в Украине снова ожидается существенное осложнение погодных условий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

"Украинский гидрометцентр предупреждает о сильном снеге, метелях, местами сильный дождь и мокрый снег. При этом прирост снежного покрова достигнет 20-25 см. Местами гололед и гололедица на дорогах, а также налипание мокрого снега.

Ночная температура в Украине снизится до 10-16°, в южной части - до 4-10° мороза", - говорится в сообщении.

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Погодные условия, сложившиеся влиянием активного циклона, могут привести к нарушению движения транспорта, а также осложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства, отметили в ГосЧС.

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
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 Теги: погода, похолодание

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Сегодня, 10:37 » Автор: Анна Мартынова
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