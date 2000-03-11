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Киевляне выступили против санитарной обрезки деревьев

Киевляне выступили против санитарной обрезки деревьевВечная тема для дискуссий.

В столице продолжается масштабная санитарная обрезка деревьев. По данным "Киевзеленстроя", в этом году планируется очистить более 38 тысяч деревьев и около 77 тысяч кустов. Как уточняют на предприятии, только от омелы с начала этого года было спасено около тысячи растений. Многие киевляне такое спасение деревьев не поддерживают и уверены, что под этим предлогом в столице хотят вырубить большинство зеленых насаждений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам жителей массива Отрадный, массово обрезать деревья коммунальщики начали еще в конце прошлого года. "На проспекте Отрадном обрезали десятки здоровых деревьев! Зеленые насаждения — это чуть ли не единственная гордость нашего массива. А теперь вместо красивых крон мы будем смотреть на пеньки! Это похоже на запланированную акцию по уничтожению деревьев", — возмущается местная жительница Ольга Горобец.

Картину с пеньками вместо ветвей можно увидеть и в других районах города. К примеру, недавно спилили "под ноль" ветки деревьев, которые растут у здания Министерства экологии Украины на ул. Василия Липковского.

Деревьям пытаются продлить жизнь

В "Киевзеленстрое" объясняют: таким образом они пытаются продлить жизнь деревьям на 5—10 лет. "Обрезаются сухие и аварийные ветви деревьев (тополей, акаций, каштанов, елей), пораженные болезнью, омелой, и те, которые требуют формирования крон, закрывают дорожные знаки, или если ветви могут повредить линии электропередач", — рассказали "Сегодня" в "Киевзеленстрое", добавив, что если не проводить санитарную обрезку, то это может закончиться плачевно: дерево может упасть на автомобиль или здание.

"Наши специалисты постоянно осматривают зеленые насаждения. Мы до последнего боремся за жизнь каждого дерева", — заверили на предприятии.

Деревья могут погибнуть после обрезки

Против санитарной обрезки выступили и депутаты Киеврады, разработав проект решения, которым предлагается ввести мораторий на обрезку всех деревьев в столице, кроме аварийных. По словам соавтора проекта депутата Киеврады Анны Сандаловой, до июня-июля должны быть разработаны изменения в правила благоустройства города, которые остановят ненадлежащую обрезку деревьев.

"Тот формат кронирования и обрезки деревьев, когда вместо деревьев остаются карандаши, — недопустим", — рассказала "Сегодня" Сандалова.

Ландшафтный дизайнер Антон Козырь уверен, что большинство деревьев, которые обрежут, погибнут через пару лет.

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"Если обрезается от одной трети до половины кроны, то это идет уже стадия прекращения роста и для дерева это очень большой шок. На срезы сразу попадают грибковые споры, которые прорастают и за несколько лет уничтожают дерево. Обрезать деревья можно только до одной трети кроны и делать это каждый год. Если деревья мешают проводам, то их нужно срезать, а на их место высадить виды, которые не вырастут высокими. Что же касается омелы, то с ней не нужно бороться. Это полупаразит, который высасывает из дерева только воду и минералы, и вреда от него нет", — объяснил Козырь.

Киевляне выступили против санитарной обрезки деревьев
Киевляне выступили против санитарной обрезки деревьев
Киевляне выступили против санитарной обрезки деревьев
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 Теги: Киев, деревья

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Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
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