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Раздел: Общество  
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В одном из киевских супермаркетов продавали червивую рыбу

В одном из киевских супермаркетов продавали червивую рыбуСоцсети обсуждают жуткую находку.

В столице, в одном из супермаркетов Novus, покупательница обнаружила в рыбе червя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Начала готовить и увидела какую-то нитку в куске рыбе. Потянула. И получите - червь! Жуть!», - написала в Фейсбук местная жительница Тамара Рудяченко.

Отмечается, что тушку трески киевлянка купила в сети магазинов «Novus,» на улице Здолбуновской (Дарницкий район).

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Пользователей социальной сети возмутил данный инцидент, на момент публикации постом поделились более 7 000 человек: «Опасно теперь покупать рыбу, можно набраться разных глистов», «Капец,уже не хочется рыбу есть», «Это конечно ужас, но это скорей норма чем исключение в наше то безконтрольное время», «Поэтому и нужно проводить термическую обработку рыбы», «Ежедневно в новусах играет реклама " У наших магазинах на льоду тільки свіжа риба. Ми принципово не заморожуємо її, а привозимо в торгові точки свіжою і продаємо її охолодженою" не плохой бонус)»,- прокомментировали пользователи.
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 Теги: Киев, супермаркет

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Сегодня, 13:26 » Автор: Анна Мартынова
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