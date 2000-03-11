Раздел: Общество
В одном из киевских супермаркетов продавали червивую рыбу
Соцсети обсуждают жуткую находку.
В столице, в одном из супермаркетов Novus, покупательница обнаружила в рыбе червя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Начала готовить и увидела какую-то нитку в куске рыбе. Потянула. И получите - червь! Жуть!», - написала в Фейсбук местная жительница Тамара Рудяченко.
Отмечается, что тушку трески киевлянка купила в сети магазинов «Novus,» на улице Здолбуновской (Дарницкий район).
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Пользователей социальной сети возмутил данный инцидент, на момент публикации постом поделились более 7 000 человек: «Опасно теперь покупать рыбу, можно набраться разных глистов», «Капец,уже не хочется рыбу есть», «Это конечно ужас, но это скорей норма чем исключение в наше то безконтрольное время», «Поэтому и нужно проводить термическую обработку рыбы», «Ежедневно в новусах играет реклама " У наших магазинах на льоду тільки свіжа риба. Ми принципово не заморожуємо її, а привозимо в торгові точки свіжою і продаємо її охолодженою" не плохой бонус)»,- прокомментировали пользователи.
В столице, в одном из супермаркетов Novus, покупательница обнаружила в рыбе червя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Начала готовить и увидела какую-то нитку в куске рыбе. Потянула. И получите - червь! Жуть!», - написала в Фейсбук местная жительница Тамара Рудяченко.
Отмечается, что тушку трески киевлянка купила в сети магазинов «Novus,» на улице Здолбуновской (Дарницкий район).
Читайте также: В одном из киевских супермаркетов продавали червивый хлеб
Пользователей социальной сети возмутил данный инцидент, на момент публикации постом поделились более 7 000 человек: «Опасно теперь покупать рыбу, можно набраться разных глистов», «Капец,уже не хочется рыбу есть», «Это конечно ужас, но это скорей норма чем исключение в наше то безконтрольное время», «Поэтому и нужно проводить термическую обработку рыбы», «Ежедневно в новусах играет реклама " У наших магазинах на льоду тільки свіжа риба. Ми принципово не заморожуємо її, а привозимо в торгові точки свіжою і продаємо її охолодженою" не плохой бонус)»,- прокомментировали пользователи.
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