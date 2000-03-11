Раздел: Общество
В трех районах Киева проверят газовое оборудование
График обходов изменили.
В марте «Киевгаз» планирует провести техническое обслуживание газового оборудования и испытания системы газоснабжения, предает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Проверки будут осуществляться согласно заключенному договору на плановое техническое обслуживание и в соответствии с утвержденным графиком филиала эксплуатации газового хозяйства», - говорится в сообщении предприятия.
Отмечается, что соответствующие работы будут проводиться в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах. Список адресов, по которым пройдут проверки в марте, доступен по ссылке.
Напомним, «Киевгаз» проведет тщательную внеплановую проверку технического состояния газового оборудования, а также инструктаж по безопасному использованию газовых приборов в квартирах. Для удобства киевлян был изменен график обходов. Теперь они осуществляются с 19:00 до 22:00 только в рабочие дни.
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Известно, что работники "Киевгаз" не несут полную ответственность за исправность газового оборудования в случае, если жильцы домов или квартир не пускали сотрудников компании проверять устройства.
В марте «Киевгаз» планирует провести техническое обслуживание газового оборудования и испытания системы газоснабжения, предает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Проверки будут осуществляться согласно заключенному договору на плановое техническое обслуживание и в соответствии с утвержденным графиком филиала эксплуатации газового хозяйства», - говорится в сообщении предприятия.
Отмечается, что соответствующие работы будут проводиться в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах. Список адресов, по которым пройдут проверки в марте, доступен по ссылке.
Напомним, «Киевгаз» проведет тщательную внеплановую проверку технического состояния газового оборудования, а также инструктаж по безопасному использованию газовых приборов в квартирах. Для удобства киевлян был изменен график обходов. Теперь они осуществляются с 19:00 до 22:00 только в рабочие дни.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Известно, что работники "Киевгаз" не несут полную ответственность за исправность газового оборудования в случае, если жильцы домов или квартир не пускали сотрудников компании проверять устройства.
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