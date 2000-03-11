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Раздел: Общество  
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В школах Киева возобновили горячее питание школьников

В школах Киева возобновили горячее питание школьниковЦены на обеды пока не изменились.

Школьное питание в Оболонском районе возобновлено.

Об этом сообщило управление образования Оболонского района, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"В рамках действующего законодательства сегодня возобновлено горячее школьное питание для детей. Продукты питания завезены в соответствии цикличному меню», - говорится в сообщении.

Родители школьников Оболонского района подтвердили, что школьные столовые сегодня заработали.

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Напомним, с 13 марта в Оболонском районе были закрыты все школьные столовые. Произошло это из-за того, АМК отменило тендер на закупку услуг по питанию, объявленный районным управлением образования.
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 Теги: Киев, школа

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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