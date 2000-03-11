Раздел: Общество
В школах Киева возобновили горячее питание школьников
Цены на обеды пока не изменились.
Школьное питание в Оболонском районе возобновлено.
Об этом сообщило управление образования Оболонского района, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"В рамках действующего законодательства сегодня возобновлено горячее школьное питание для детей. Продукты питания завезены в соответствии цикличному меню», - говорится в сообщении.
Родители школьников Оболонского района подтвердили, что школьные столовые сегодня заработали.
Читайте также: В Киеве дорожает еда в школьных столовых
Напомним, с 13 марта в Оболонском районе были закрыты все школьные столовые. Произошло это из-за того, АМК отменило тендер на закупку услуг по питанию, объявленный районным управлением образования.
Школьное питание в Оболонском районе возобновлено.
Об этом сообщило управление образования Оболонского района, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"В рамках действующего законодательства сегодня возобновлено горячее школьное питание для детей. Продукты питания завезены в соответствии цикличному меню», - говорится в сообщении.
Родители школьников Оболонского района подтвердили, что школьные столовые сегодня заработали.
Читайте также: В Киеве дорожает еда в школьных столовых
Напомним, с 13 марта в Оболонском районе были закрыты все школьные столовые. Произошло это из-за того, АМК отменило тендер на закупку услуг по питанию, объявленный районным управлением образования.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
500
0
Оставьте свой комментарий