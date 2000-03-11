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Киевлян предупредили о заморозках

Киевлян предупредили о заморозкахДнем синоптики прогнозируют облачное небо и снег.

В пятницу, 16 марта, день в Киеве будет облачным и морозным. Будет идти снег, который к вечеру достигнет наибольшей силы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Днем синоптики прогнозируют облачное небо и снег. Ночью снегопад усилится.

Дневная температура воздуха составит -1…-3 °C. В темное время суток термометр покажет -3…-5 °C.

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По народному календарю, в этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта — таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.

Киевлян предупредили о заморозках
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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