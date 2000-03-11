Раздел: Общество
Киевлян предупредили о заморозках
Днем синоптики прогнозируют облачное небо и снег.
В пятницу, 16 марта, день в Киеве будет облачным и морозным. Будет идти снег, который к вечеру достигнет наибольшей силы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Днем синоптики прогнозируют облачное небо и снег. Ночью снегопад усилится.
Дневная температура воздуха составит -1…-3 °C. В темное время суток термометр покажет -3…-5 °C.
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По народному календарю, в этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта — таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.
В пятницу, 16 марта, день в Киеве будет облачным и морозным. Будет идти снег, который к вечеру достигнет наибольшей силы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Днем синоптики прогнозируют облачное небо и снег. Ночью снегопад усилится.
Дневная температура воздуха составит -1…-3 °C. В темное время суток термометр покажет -3…-5 °C.
Читайте также: Украинцев предупредили о ночных заморозках
По народному календарю, в этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта — таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.
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