Раздел: Общество
Спасатели предупреждают украинцев об опасности на льду
Из-за температурных колебаний лед на большинстве водоемов Украины сейчас слишком ненадежный.
Спасатели призывают людей в Украине воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать опасную гидрологическую ситуацию на водоемах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности. В частности, чудом удалось избежать беды нескольким отчаянным людям, которые не рассчитали собственных сил и вышли порыбачить на ненадежный лед…
Читайте также: Спасатели просят украинцев не выходить на тонкий лед
В обоих случаях решающим фактором стали своевременные сообщения в Службу спасения. Однако в период оттепели очень опасно испытывать судьбу и так бессмысленно рисковать жизнью", - сообщили спасатели
Спасатели призывают людей в Украине воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать опасную гидрологическую ситуацию на водоемах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности. В частности, чудом удалось избежать беды нескольким отчаянным людям, которые не рассчитали собственных сил и вышли порыбачить на ненадежный лед…
Читайте также: Спасатели просят украинцев не выходить на тонкий лед
В обоих случаях решающим фактором стали своевременные сообщения в Службу спасения. Однако в период оттепели очень опасно испытывать судьбу и так бессмысленно рисковать жизнью", - сообщили спасатели
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