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Раздел: Общество  
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Спасатели предупреждают украинцев об опасности на льду

Спасатели предупреждают украинцев об опасности на льдуИз-за температурных колебаний лед на большинстве водоемов Украины сейчас слишком ненадежный.

Спасатели призывают людей в Украине воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать опасную гидрологическую ситуацию на водоемах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности. В частности, чудом удалось избежать беды нескольким отчаянным людям, которые не рассчитали собственных сил и вышли порыбачить на ненадежный лед…

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В обоих случаях решающим фактором стали своевременные сообщения в Службу спасения. Однако в период оттепели очень опасно испытывать судьбу и так бессмысленно рисковать жизнью", - сообщили спасатели
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 Теги: лед, спасатели

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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