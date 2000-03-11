Киевлян просят оставить автомобили в гаражах и на стоянках

На дороги выедет снегоуборочная техника.



Столичная власть призывает водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте, учитывая ожидаемые осложнения погодных условий в пятницу после обеда, передает



"К сожалению, во второй половине завтрашнего дня вновь ожидаем снижение температуры и обильные осадки. По прогнозам, они будут продолжаться в течение выходных, поэтому, вероятно, будут заметы. Чтобы избежать осложнений движения, я прошу водителей по возможности не использовать собственный транспорт и воздержаться от поездок в центральную часть города. Также призываю водителей не оставлять авто вдоль дорог, ведь это будет мешать работе снегоуборочной техники, поэтому мы будем вынуждены снова переставлять автомобили эвакуатором", – заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.



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Напомним, что по прогнозам синоптиков, 17 и 18 марта в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады (днем 17 марта умеренный снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° мороза (ночью 18 марта около 10° мороза). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Столичная власть призывает водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте, учитывая ожидаемые осложнения погодных условий в пятницу после обеда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "К сожалению, во второй половине завтрашнего дня вновь ожидаем снижение температуры и обильные осадки. По прогнозам, они будут продолжаться в течение выходных, поэтому, вероятно, будут заметы. Чтобы избежать осложнений движения, я прошу водителей по возможности не использовать собственный транспорт и воздержаться от поездок в центральную часть города. Также призываю водителей не оставлять авто вдоль дорог, ведь это будет мешать работе снегоуборочной техники, поэтому мы будем вынуждены снова переставлять автомобили эвакуатором", – заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.Напомним, что по прогнозам синоптиков, 17 и 18 марта в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады (днем 17 марта умеренный снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° мороза (ночью 18 марта около 10° мороза).



