В Киеве появится еще один торговый центр

Открытие ТЦ неоднократно переносилось.



В Дарницком районе столицы, 28 марта, откроется новый торговый центр «Rive Gauche», передает



В новом торговом центре будет расположен самый большой в Украине гипермаркет сети «Ашан». Открытие неоднократно переносилось, однако в этот раз оно, похоже, все-таки состоится.



Отмечается, что общая площадь первой фазы ТРЦ Rive Gauche составляет 30 тысяч квадратных метров, половину их которых занимает уже упомянутый «Ашан».



Также в торговом центре будет представлен большой магазин турецкого бренда одежды LC Waikiki, гипермаркет электроники «Эльдорадо», супермаркет детских товаров «Диволенд», рестораны быстрого питания сетей KFC и «Крила», пиццерия Pizza King.



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Кроме того, в торговом центре должен появиться паркинг на 1000 машиномест. А на третий квартал 2019 года запланировано открытие второй очереди Rive Gauche. С вводом в эксплуатацию второй фазы общая площадь проекта увеличится до 150 000 кв. м. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Дарницком районе столицы, 28 марта, откроется новый торговый центр «Rive Gauche», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии В новом торговом центре будет расположен самый большой в Украине гипермаркет сети «Ашан». Открытие неоднократно переносилось, однако в этот раз оно, похоже, все-таки состоится.Отмечается, что общая площадь первой фазы ТРЦ Rive Gauche составляет 30 тысяч квадратных метров, половину их которых занимает уже упомянутый «Ашан».Также в торговом центре будет представлен большой магазин турецкого бренда одежды LC Waikiki, гипермаркет электроники «Эльдорадо», супермаркет детских товаров «Диволенд», рестораны быстрого питания сетей KFC и «Крила», пиццерия Pizza King.Кроме того, в торговом центре должен появиться паркинг на 1000 машиномест. А на третий квартал 2019 года запланировано открытие второй очереди Rive Gauche. С вводом в эксплуатацию второй фазы общая площадь проекта увеличится до 150 000 кв. м.



