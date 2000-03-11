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Раздел: Общество  
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В Киеве появится еще один торговый центр

В Киеве появится еще один торговый центрОткрытие ТЦ неоднократно переносилось.

В Дарницком районе столицы, 28 марта, откроется новый торговый центр «Rive Gauche», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В новом торговом центре будет расположен самый большой в Украине гипермаркет сети «Ашан». Открытие неоднократно переносилось, однако в этот раз оно, похоже, все-таки состоится.

Отмечается, что общая площадь первой фазы ТРЦ Rive Gauche составляет 30 тысяч квадратных метров, половину их которых занимает уже упомянутый «Ашан».

Также в торговом центре будет представлен большой магазин турецкого бренда одежды LC Waikiki, гипермаркет электроники «Эльдорадо», супермаркет детских товаров «Диволенд», рестораны быстрого питания сетей KFC и «Крила», пиццерия Pizza King.

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Кроме того, в торговом центре должен появиться паркинг на 1000 машиномест. А на третий квартал 2019 года запланировано открытие второй очереди Rive Gauche. С вводом в эксплуатацию второй фазы общая площадь проекта увеличится до 150 000 кв. м.
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 Теги: Киев, торговый центр

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Сегодня, 15:18 » Автор: Анна Мартынова
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