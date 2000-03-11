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Раздел: Общество  
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Киевлян приглашают на экскурсию в ангар авиационного университета

Киевлян приглашают на экскурсию в ангар авиационного университетаЗа билет просят 120 гривен.

В эту субботу, 17 марта, состоится экскурсия в ангар Национального авиационного университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Здесь расположились самые разнообразные самолеты и вертолеты, множество вспомогательной техники и другого оборудования», - говорится в сообщении на Facebook-странице «Киев — мой любимый город».

Отмечается, что вся техника находится под напряжением, посетителям покажут, как вращаются винты, выпускается шасси. Каждый желающий сможет побывать за штурвалом пассажирского самолета и военного вертолета.

В частности, участники экскурсии смогут увидеть такие редкие самолеты:

- единственный в мире сохранившийся самолет АНТ-7 (один из первых цельнометаллических самолетов КБ Туполева, первый экземпляр которого был создан в 1929 году);

- первый испытательный Як-42 со стреловидным крылом;

- первый серийный Ан-24;

- 9-й серийный Ту-154 — один из самых массовых самолетов «Аэрофлота»;

- ротативный двигатель внутреннего сгорания 1913 года выпуска;

- самый мощный турбовинтовой авиационный двигатель НК-12 ВМ мощностью 15 000 л. с. и многие другие.

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Экскурсия начинается в 11:45. Адрес: Проспект Комарова 1, НАУ, возле самолета, Цена: 120 грн, группа: до 20 человек.
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 Теги: Киев, экскурсия

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Сегодня, 15:49 » Автор: Анна Мартынова
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