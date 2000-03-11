Раздел: Общество
Киевлян приглашают на экскурсию в ангар авиационного университета
За билет просят 120 гривен.
В эту субботу, 17 марта, состоится экскурсия в ангар Национального авиационного университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Здесь расположились самые разнообразные самолеты и вертолеты, множество вспомогательной техники и другого оборудования», - говорится в сообщении на Facebook-странице «Киев — мой любимый город».
Отмечается, что вся техника находится под напряжением, посетителям покажут, как вращаются винты, выпускается шасси. Каждый желающий сможет побывать за штурвалом пассажирского самолета и военного вертолета.
В частности, участники экскурсии смогут увидеть такие редкие самолеты:
- единственный в мире сохранившийся самолет АНТ-7 (один из первых цельнометаллических самолетов КБ Туполева, первый экземпляр которого был создан в 1929 году);
- первый испытательный Як-42 со стреловидным крылом;
- первый серийный Ан-24;
- 9-й серийный Ту-154 — один из самых массовых самолетов «Аэрофлота»;
- ротативный двигатель внутреннего сгорания 1913 года выпуска;
- самый мощный турбовинтовой авиационный двигатель НК-12 ВМ мощностью 15 000 л. с. и многие другие.
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Экскурсия начинается в 11:45. Адрес: Проспект Комарова 1, НАУ, возле самолета, Цена: 120 грн, группа: до 20 человек.
В эту субботу, 17 марта, состоится экскурсия в ангар Национального авиационного университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Здесь расположились самые разнообразные самолеты и вертолеты, множество вспомогательной техники и другого оборудования», - говорится в сообщении на Facebook-странице «Киев — мой любимый город».
Отмечается, что вся техника находится под напряжением, посетителям покажут, как вращаются винты, выпускается шасси. Каждый желающий сможет побывать за штурвалом пассажирского самолета и военного вертолета.
В частности, участники экскурсии смогут увидеть такие редкие самолеты:
- единственный в мире сохранившийся самолет АНТ-7 (один из первых цельнометаллических самолетов КБ Туполева, первый экземпляр которого был создан в 1929 году);
- первый испытательный Як-42 со стреловидным крылом;
- первый серийный Ан-24;
- 9-й серийный Ту-154 — один из самых массовых самолетов «Аэрофлота»;
- ротативный двигатель внутреннего сгорания 1913 года выпуска;
- самый мощный турбовинтовой авиационный двигатель НК-12 ВМ мощностью 15 000 л. с. и многие другие.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Экскурсия начинается в 11:45. Адрес: Проспект Комарова 1, НАУ, возле самолета, Цена: 120 грн, группа: до 20 человек.
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