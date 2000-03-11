Раздел: Общество
Клиентов «ПриватБанка» предупредили о новой афере
Людей просят быть бдительными.
В социальной сети Instagram появился ряд фейковых мошеннических аккаунтов, которые от имени "ПриватБанка" предлагают зарегистрироваться на сомнительный сайтах, чтобы "получить деньги", передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
"При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.
В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку банка.
Читайте также: В «Приватбанке» предупредили о новой афере
В связи с этим ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.
В социальной сети Instagram появился ряд фейковых мошеннических аккаунтов, которые от имени "ПриватБанка" предлагают зарегистрироваться на сомнительный сайтах, чтобы "получить деньги", передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
"При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.
В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку банка.
Читайте также: В «Приватбанке» предупредили о новой афере
В связи с этим ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.
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