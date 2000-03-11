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Раздел: Общество  
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Клиентов «ПриватБанка» предупредили о новой афере

Клиентов «ПриватБанка» предупредили о новой афереЛюдей просят быть бдительными.

В социальной сети Instagram появился ряд фейковых мошеннических аккаунтов, которые от имени "ПриватБанка" предлагают зарегистрироваться на сомнительный сайтах, чтобы "получить деньги", передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

"При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте финучреждения.

В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку банка.

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В связи с этим ПриватБанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.

Клиентов «ПриватБанка» предупредили о новой афере
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 Теги: ПриватБанк, афера

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Сегодня, 17:16 » Автор: Анна Мартынова
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