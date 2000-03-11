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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условийПочти всю территорию Украины на выходных накроют интенсивные снегопады, вызванные двумя циклонами.

После ухудшения погодных условий резкого потепления в Украине не ожидается. Об этом сегодня, 16 марта, на конференции сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Самая простая ситуация с погодными условиями будет на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Снижение температурного режима произойдет уже сегодня ночью и продлится до 23 марта. Также хочу отметить, что мы не ожидаем резкого потепления. Снегу требуется определенное время на таяние, поэтому быстрого таяния мы не ожидаем", - сказал Кульбида.

Так, почти всю территорию Украины на выходных накроют интенсивные снегопады, вызванные двумя циклонами. Было также отмечено, что значительного паводка после потепления не ожидается.

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Напомним, в Киеве с 19:00 вечера пятницы, 16 марта, будет ограничен въезд на территорию города крупногабаритного транзитного транспорта.
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 Теги: погода, Украина

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Сегодня, 18:37 » Автор: Татьяна Ларина
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