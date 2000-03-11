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Стало известно, когда в Украину придет тепло
Синоптик сообщил, когда в Украину все-таки придет весеннее тепло
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление с 23 марта. Об этом после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил журналистам директор Гидрометцентра Николай Кульбида, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Хотел бы обратить внимание на снижение температурного режима в Украине, которое произойдет уже в ближайшие сутки и продлится где-то до 23 марта", - сказал он.
Кульбида отметил, что с 17 марта ожидается снижение температуры, которое достигнет -9...-19 градусов в ночное время и до -7...-12 градусов - днем.
Он добавил, что наиболее сложные погодные условия следует ожидать в северных, центральных и западных областях.
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На территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей температура воздуха будет на 4-5 градусов выше, чем на остальной территории Украины.
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление с 23 марта. Об этом после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил журналистам директор Гидрометцентра Николай Кульбида, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Хотел бы обратить внимание на снижение температурного режима в Украине, которое произойдет уже в ближайшие сутки и продлится где-то до 23 марта", - сказал он.
Кульбида отметил, что с 17 марта ожидается снижение температуры, которое достигнет -9...-19 градусов в ночное время и до -7...-12 градусов - днем.
Он добавил, что наиболее сложные погодные условия следует ожидать в северных, центральных и западных областях.
Читайте также: Стало известно, когда в Украину придет потепление
На территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей температура воздуха будет на 4-5 градусов выше, чем на остальной территории Украины.
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