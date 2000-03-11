Раздел: Общество
В Киеве нарушился график общественного транспорта
Это связано со сложными погодными условиями.
17 марта в Киеве общественный транспорт ездит с отклонением от графика движения. Транспорт может опаздывать на 25 минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В столице по всему общественному наземному транспорту ввели оперативное положение в связи со сложными погодными условиями.
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Не смотря на погодные условия на дорогах Киева большое количество машин. Информатор просит всех автомобилистов быть предельно внимательными. Соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.
17 марта в Киеве общественный транспорт ездит с отклонением от графика движения. Транспорт может опаздывать на 25 минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В столице по всему общественному наземному транспорту ввели оперативное положение в связи со сложными погодными условиями.
Читайте также: В Киеве рухнула остановка общественного транспорта
Не смотря на погодные условия на дорогах Киева большое количество машин. Информатор просит всех автомобилистов быть предельно внимательными. Соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.
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