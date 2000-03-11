Раздел: Общество
В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева
Фото были опубликованы в социальной сети Instagram.
Пользователи интернета наводнили социальные сети фотографиями Киева, который 17 марта засыпало снегом, заставшим врасплох многих горожан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото были опубликованы в социальной сети Instagram.
"С таким успехом можно снова по другому кругу встречать праздники, накрывать столы и колядовать. Шутки шутками, а если серьезно, зима, "Давай до свидания", - шутит Ксения Михалева.
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По прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве прекратится только вечером. 18 марта температура воздуха опустится до -8 градусов Цельсия, а 19 марта снова возобновятся осадки. Потепление ожидается лишь через неделю.
Пользователи интернета наводнили социальные сети фотографиями Киева, который 17 марта засыпало снегом, заставшим врасплох многих горожан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фото были опубликованы в социальной сети Instagram.
"С таким успехом можно снова по другому кругу встречать праздники, накрывать столы и колядовать. Шутки шутками, а если серьезно, зима, "Давай до свидания", - шутит Ксения Михалева.
Читайте также: Киев засыпало снегом: опубликованы впечатляющие кадры
По прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве прекратится только вечером. 18 марта температура воздуха опустится до -8 градусов Цельсия, а 19 марта снова возобновятся осадки. Потепление ожидается лишь через неделю.
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