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Раздел: Общество  
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В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева

В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом КиеваФото были опубликованы в социальной сети Instagram.

Пользователи интернета наводнили социальные сети фотографиями Киева, который 17 марта засыпало снегом, заставшим врасплох многих горожан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фото были опубликованы в социальной сети Instagram.

"С таким успехом можно снова по другому кругу встречать праздники, накрывать столы и колядовать. Шутки шутками, а если серьезно, зима, "Давай до свидания", - шутит Ксения Михалева.

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По прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве прекратится только вечером. 18 марта температура воздуха опустится до -8 градусов Цельсия, а 19 марта снова возобновятся осадки. Потепление ожидается лишь через неделю.

В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева
В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева
В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева
В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева
В Сети показали впечатляющие кадры засыпанного снегом Киева
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 Теги: Киев, снег

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Сегодня, 11:54 » Автор: Татьяна Ларина
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