» » Из Украины выслали российскую журналистку, готовившую провокации
Раздел: Общество  
0

Из Украины выслали российскую журналистку, готовившую провокации

Из Украины выслали российскую журналистку, готовившую провокацииГончарова "планировала проведение информационной провокации"

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года. Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.

По данным ведомства, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны", - заявили в СБУ.

Отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".

Как известно, 18 марта Россия проводит "выборы" президента, которые должны состояться и на территории оккупированного Крыма.

Украина призывает жителей Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.

Украина сообщила поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.

Читайте также: Российскую журналистку выслали из Украины

МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, журналистка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:11 » Автор: Татьяна Ларина
     179
     0

Похожие новости по теме

Перед посольством РФ в Киеве бросили свинную голову Перед посольством РФ в Киеве бросили свинную голову

В Киеве перед посольством России бросили окровавленную голову свиньи

Выборы в РФ: Украина усилит охрану российских посольств Выборы в РФ: Украина усилит охрану российских посольств

Вблизи дипучреждений будут дежурить полицейские подразделения.

Чубаров призывает крымчан игнорировать выборы Чубаров призывает крымчан игнорировать выборы

Ни одного крымского татарина, украинца и патриота не должно быть на выборах 18 марта в Крыму.

Российскую журналистку выслали из Украины Российскую журналистку выслали из Украины

Столяровой запрещен въезд в Украину на пять лет.

Жителей Крыма принудительно призывают в российскую армию, – Джемилев Жителей Крыма принудительно призывают в российскую армию, – Джемилев

20 тысяч переселенцев уже выехали из Крыма.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх