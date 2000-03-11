Раздел: Общество
Из Украины выслали российскую журналистку, готовившую провокации
Гончарова "планировала проведение информационной провокации"
Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года. Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.
По данным ведомства, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".
"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны", - заявили в СБУ.
Отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".
Как известно, 18 марта Россия проводит "выборы" президента, которые должны состояться и на территории оккупированного Крыма.
Украина призывает жителей Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.
Украина сообщила поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.
Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.
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МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года. Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую Правду.
По данным ведомства, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".
"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны", - заявили в СБУ.
Отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".
Как известно, 18 марта Россия проводит "выборы" президента, которые должны состояться и на территории оккупированного Крыма.
Украина призывает жителей Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.
Украина сообщила поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.
Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.
Читайте также: Российскую журналистку выслали из Украины
МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
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