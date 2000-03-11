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Раздел: Общество  
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Стало известно, кто начал поножовщину на вокзале в Киеве

Стало известно, кто начал поножовщину на вокзале в КиевеНападавшему вполне может грозить до 12 лет заключения.

Кровавую драку на железнодорожном вокзале в Киеве начал уроженец России, который купил в киоске нож и ударил ним продавца в лицо.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Инцидент произошел 17 марта, около двух часов ночи, на станции "Киев-Пассажирский". Сообщение о ножевом ранении мужчины пришло в полицию в 2:40.

Бойцы полка "Киев" вместе с оперативниками вскоре после этого задержали мужчину, причастного к правонарушению. Им оказался уроженец РФ, 1975 года рождения, который сейчас проживает в Киеве.

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Также в заявлении полиции утверждается, что мужчина подошел к киоску на втором этаже здания вокзала, купил там раскладной нож и ударил ним продавца в щеку. После этого преступник забрал мобильный телефон и сбежал.

Потерпевший доставлен в больницу.

Злоумышленник задержан, решается вопрос о объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (Разбой) Криминального кодекса Украины. Мужчине угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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 Теги: Киев, вокзал, драка, поножовщина

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Сегодня, 18:53 » Автор: Едгар Букмирза
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