Раздел: Общество
В Киеве под посольством России перекрыли проспект
Под посольством активисты устроили пикет.
В день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Указано, что силовики выстроили металлические заграждения, под которыми развернули свой пикет представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.
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"Одного гражданина РФ, который пытался пройти в посольство на голосование, не пустили", - говорится в сообщении.
В день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Указано, что силовики выстроили металлические заграждения, под которыми развернули свой пикет представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.
Читайте также: Правоохранители обеспечивают порядок в российских дипломатических и консульских учреждений
"Одного гражданина РФ, который пытался пройти в посольство на голосование, не пустили", - говорится в сообщении.
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