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Раздел: Общество  
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В Киеве под посольством России перекрыли проспект

В Киеве под посольством России перекрыли проспектПод посольством активисты устроили пикет.

В день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

Указано, что силовики выстроили металлические заграждения, под которыми развернули свой пикет представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

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"Одного гражданина РФ, который пытался пройти в посольство на голосование, не пустили", - говорится в сообщении.
В Киеве под посольством России перекрыли проспект

В Киеве под посольством России перекрыли проспект

В Киеве под посольством России перекрыли проспект
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 Теги: Киев, выборы РФ

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Сегодня, 11:35 » Автор: Татьяна Шедько
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