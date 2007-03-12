В Харькове активисты принесли гроб с «Путиным» к генконсульству РФ

Это символизирует грядущий крах Российской империи.



Активисты националистических организаций у входа в генконсульство РФ в Харькове установили гроб с чучелом Путина как символ грядущей гибели Российской империи. Об этом сообщает



Подходы к зданию с двух сторон оцепили полицейские и бойцы Нацгвардии. Тут же, перекрывая доступ к входу в здание, стоят полсотни пикетчиков из числа активистов ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса". Они принесли плакаты с надписями на украинском языке: “Росія = Війна”, "Вибори на крові", "Хазяїн Кремля - загроза всій Європі", "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями"... Активисты также разместили у гроба вырезанную из пенопласта карту Украины и на глазах присутствующих облили красной краской оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.



"Мы не допустим этого фарса - голосования за русского царя - на территории Украины, где страна-агрессор проводит гибридную войну под лозунгом "Нас там нет". С Россией не может быть никаких отношений: ни дипломатических, ни экономических, ни торговых, а все генконсульства должны быть закрыты. Место империалистической России - на свалке истории", - сказал журналистам лидер областной организации ВО "Свобода" Игорь Швайка.



С 8:00 до 12:00 зафиксированы попытки всего четверых российских избирателей войти в генконсульство, где размещен избирательный участок. Все они пресечены мирным путем. В частности, когда 75-летний пенсионер из Уренгоя, приехавший в Харьков к родным, слишком настойчиво пытался пройти в здание, мужчина в гражданской одежде вежливо, под руку вывел его из толпы и увел прочь от здания генконсульства. Как оказалось, это переговорщик - офицер полиции из нового подразделения превентивной деятельности, призванного предупреждать возможные конфликты.



В настоящее время пикет активистов продожается, он должен завершиться в 20:00. Инцидентов не было. Окна здания генконсульства закрывают непроницаемые жалюзи. Известно, что с утра все соотрудники диппредставительства явились на работу.



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Проезд на улицу Максимилиановскую, где находится консульство, перекрыт с двух сторон. На проезжей части стоят два автобуса с полицейскими. Порядок у здания генконсульства РФ обеспечивают более трехсот правоохранителей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Активисты националистических организаций у входа в генконсульство РФ в Харькове установили гроб с чучелом Путина как символ грядущей гибели Российской империи. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ Подходы к зданию с двух сторон оцепили полицейские и бойцы Нацгвардии. Тут же, перекрывая доступ к входу в здание, стоят полсотни пикетчиков из числа активистов ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса". Они принесли плакаты с надписями на украинском языке: “Росія = Війна”, "Вибори на крові", "Хазяїн Кремля - загроза всій Європі", "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями"... Активисты также разместили у гроба вырезанную из пенопласта карту Украины и на глазах присутствующих облили красной краской оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крыма."Мы не допустим этого фарса - голосования за русского царя - на территории Украины, где страна-агрессор проводит гибридную войну под лозунгом "Нас там нет". С Россией не может быть никаких отношений: ни дипломатических, ни экономических, ни торговых, а все генконсульства должны быть закрыты. Место империалистической России - на свалке истории", - сказал журналистам лидер областной организации ВО "Свобода" Игорь Швайка.С 8:00 до 12:00 зафиксированы попытки всего четверых российских избирателей войти в генконсульство, где размещен избирательный участок. Все они пресечены мирным путем. В частности, когда 75-летний пенсионер из Уренгоя, приехавший в Харьков к родным, слишком настойчиво пытался пройти в здание, мужчина в гражданской одежде вежливо, под руку вывел его из толпы и увел прочь от здания генконсульства. Как оказалось, это переговорщик - офицер полиции из нового подразделения превентивной деятельности, призванного предупреждать возможные конфликты.В настоящее время пикет активистов продожается, он должен завершиться в 20:00. Инцидентов не было. Окна здания генконсульства закрывают непроницаемые жалюзи. Известно, что с утра все соотрудники диппредставительства явились на работу.Проезд на улицу Максимилиановскую, где находится консульство, перекрыт с двух сторон. На проезжей части стоят два автобуса с полицейскими. Порядок у здания генконсульства РФ обеспечивают более трехсот правоохранителей.



