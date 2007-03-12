Раздел: Общество
В Киеве пикетировали посольство и консульство РФ
Акция у посольства завершилась зажиганием фаеров.
Сегодня, в день выборов президента России, в Киеве пикетировали посольство и консульство страны-агрессора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В акциях участвовали представители движения ОУН, Нацкорпуса, Правого сектора, Свободы и Сокола. Они требовали разорвать дипотношения с Россией, блокировали избирательные участки и выступали против незаконных выборов на территории оккупированного РФ Крыма.
Участники митинга бросал яйца через забор в здание консульством РФ на улице Добровольческих батальйонов.
Они принесли чучело российского президента Владимира Путина в тюремной робе с табличкой "Смерть Х*йлу. Смерть рашистским оккупантам". Чучело повесили на импровизированной виселице.
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У посольства России на Воздухофлотском проспекте полностью перекрыли участок дороги сетками и кордонами Нацполиции.
Протестующие к зданию принесли аппаратуру и включили музыку. Здесь также установили чучело Путина и привели человека в костюме медведя с балалайкой, который пил импровизированную водку.
Сегодня, в день выборов президента России, в Киеве пикетировали посольство и консульство страны-агрессора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В акциях участвовали представители движения ОУН, Нацкорпуса, Правого сектора, Свободы и Сокола. Они требовали разорвать дипотношения с Россией, блокировали избирательные участки и выступали против незаконных выборов на территории оккупированного РФ Крыма.
Участники митинга бросал яйца через забор в здание консульством РФ на улице Добровольческих батальйонов.
Они принесли чучело российского президента Владимира Путина в тюремной робе с табличкой "Смерть Х*йлу. Смерть рашистским оккупантам". Чучело повесили на импровизированной виселице.
Читайте также: В Киеве зоозащитники пикетировали психиатрическую клинику. Видео
У посольства России на Воздухофлотском проспекте полностью перекрыли участок дороги сетками и кордонами Нацполиции.
Протестующие к зданию принесли аппаратуру и включили музыку. Здесь также установили чучело Путина и привели человека в костюме медведя с балалайкой, который пил импровизированную водку.
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