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Раздел: Общество  
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В Киеве пикетировали посольство и консульство РФ

В Киеве пикетировали посольство и консульство РФАкция у посольства завершилась зажиганием фаеров.

Сегодня, в день выборов президента России, в Киеве пикетировали посольство и консульство страны-агрессора.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В акциях участвовали представители движения ОУН, Нацкорпуса, Правого сектора, Свободы и Сокола. Они требовали разорвать дипотношения с Россией, блокировали избирательные участки и выступали против незаконных выборов на территории оккупированного РФ Крыма.

Участники митинга бросал яйца через забор в здание консульством РФ на улице Добровольческих батальйонов.

Они принесли чучело российского президента Владимира Путина в тюремной робе с табличкой "Смерть Х*йлу. Смерть рашистским оккупантам". Чучело повесили на импровизированной виселице.

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У посольства России на Воздухофлотском проспекте полностью перекрыли участок дороги сетками и кордонами Нацполиции.
Протестующие к зданию принесли аппаратуру и включили музыку. Здесь также установили чучело Путина и привели человека в костюме медведя с балалайкой, который пил импровизированную водку.
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 Теги: Киев, РФ

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Сегодня, 21:55 » Автор: Едгар Букмирза
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