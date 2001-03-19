Раздел: Общество
Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город
Инсталляция вызвала неоднозначную реакцию.
На въезде в Киев (Житомирская трасса) появилась крайне неоднозначная инсталляция, вызвавшая активное обсуждение в соцсетях. В частности, некоторые пользователи интересовались ценой объекта, другие откровенно стебались над силуэтом на корточках, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua
Обсуждение проходило на странице Ирины Троскот.
О да, этот вопрос многих заинтересовал. Как-никак, у основателей Киева новый компаньон нарисовался. Еще и на кортах, явно с Борщаговки.
Пошли-понеслись версии. Вообще-то, надо было у автора спрашивать.
Андрей Шевченко и мантикора. Превосходный результат!
Новости из регионов подъехали. Оно еще и размножается. Пора вводить карантин.
А вот и прагматический момент. Будет весело, если окажется, что работа обошлась по цене самолета. Кто сказал "флагшток"?!
Звісно, саме за це ми її обожнюємо :)
Шрек, пора выручать парней. Замок для тебя они уже штурмовали.
И напомним: да, одна особа точно передает привет, не отрывая пяточек.
Читайте также: Обязательное взвешивание: соцсети обсуждают весы на въезде в Киев
Чудо, которое явно не утонет.
На въезде в Киев (Житомирская трасса) появилась крайне неоднозначная инсталляция, вызвавшая активное обсуждение в соцсетях. В частности, некоторые пользователи интересовались ценой объекта, другие откровенно стебались над силуэтом на корточках, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua
Обсуждение проходило на странице Ирины Троскот.
О да, этот вопрос многих заинтересовал. Как-никак, у основателей Киева новый компаньон нарисовался. Еще и на кортах, явно с Борщаговки.
Пошли-понеслись версии. Вообще-то, надо было у автора спрашивать.
Андрей Шевченко и мантикора. Превосходный результат!
Новости из регионов подъехали. Оно еще и размножается. Пора вводить карантин.
А вот и прагматический момент. Будет весело, если окажется, что работа обошлась по цене самолета. Кто сказал "флагшток"?!
Звісно, саме за це ми її обожнюємо :)
Шрек, пора выручать парней. Замок для тебя они уже штурмовали.
И напомним: да, одна особа точно передает привет, не отрывая пяточек.
Читайте также: Обязательное взвешивание: соцсети обсуждают весы на въезде в Киев
Чудо, которое явно не утонет.
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