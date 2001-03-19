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Раздел: Общество  
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Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город Инсталляция вызвала неоднозначную реакцию.

На въезде в Киев (Житомирская трасса) появилась крайне неоднозначная инсталляция, вызвавшая активное обсуждение в соцсетях. В частности, некоторые пользователи интересовались ценой объекта, другие откровенно стебались над силуэтом на корточках, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua

Обсуждение проходило на странице Ирины Троскот.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


О да, этот вопрос многих заинтересовал. Как-никак, у основателей Киева новый компаньон нарисовался. Еще и на кортах, явно с Борщаговки.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


Пошли-понеслись версии. Вообще-то, надо было у автора спрашивать.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


Андрей Шевченко и мантикора. Превосходный результат!

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


Новости из регионов подъехали. Оно еще и размножается. Пора вводить карантин.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


А вот и прагматический момент. Будет весело, если окажется, что работа обошлась по цене самолета. Кто сказал "флагшток"?!

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


Звісно, саме за це ми її обожнюємо :)

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


Шрек, пора выручать парней. Замок для тебя они уже штурмовали.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


И напомним: да, одна особа точно передает привет, не отрывая пяточек.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город


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Чудо, которое явно не утонет.

Киевляне обсуждают странную инсталляцию на въезде в город
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 Теги: Киев, инсталляция

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Сегодня, 10:06 » Автор: Анна Мартынова
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