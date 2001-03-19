Из Киева вывезли более полутора тысяч тонн снега

Коммунальщики активно борются со стихией.



На выходных из Киева вывезли 1600 тонн снега, передает



"На выходных из Киева вывезли почти 1600 тонн снега. В городе определены места для складирования снега. Продолжаем его убирать в городе, контролируем крыши, не допуская наслоения снега. Ситуация находится под полным контролем", - заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.



Всего за выходные в Киеве выпало 12 см снега, отметил чиновник.



Сейчас город готовится к возможному подтоплению, добавил он.



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"Мы заранее подготовились к возможному подтоплению. Районным государственным администрациям и балансосодержателям гидротехнических сооружений, например КП "Плесо" поручено провести все необходимые технические работы на этих сооружениях. Ожидаем поднятия грунтовых вод и подтопления некоторых территорий. Но катастрофы не будет", - заверил Ткачук. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На выходных из Киева вывезли 1600 тонн снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua "На выходных из Киева вывезли почти 1600 тонн снега. В городе определены места для складирования снега. Продолжаем его убирать в городе, контролируем крыши, не допуская наслоения снега. Ситуация находится под полным контролем", - заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.Всего за выходные в Киеве выпало 12 см снега, отметил чиновник.Сейчас город готовится к возможному подтоплению, добавил он."Мы заранее подготовились к возможному подтоплению. Районным государственным администрациям и балансосодержателям гидротехнических сооружений, например КП "Плесо" поручено провести все необходимые технические работы на этих сооружениях. Ожидаем поднятия грунтовых вод и подтопления некоторых территорий. Но катастрофы не будет", - заверил Ткачук.



