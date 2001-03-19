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Раздел: Общество  
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Из Киева вывезли более полутора тысяч тонн снега

Из Киева вывезли более полутора тысяч тонн снегаКоммунальщики активно борются со стихией.

На выходных из Киева вывезли 1600 тонн снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"На выходных из Киева вывезли почти 1600 тонн снега. В городе определены места для складирования снега. Продолжаем его убирать в городе, контролируем крыши, не допуская наслоения снега. Ситуация находится под полным контролем", - заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

Всего за выходные в Киеве выпало 12 см снега, отметил чиновник.

Сейчас город готовится к возможному подтоплению, добавил он.

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"Мы заранее подготовились к возможному подтоплению. Районным государственным администрациям и балансосодержателям гидротехнических сооружений, например КП "Плесо" поручено провести все необходимые технические работы на этих сооружениях. Ожидаем поднятия грунтовых вод и подтопления некоторых территорий. Но катастрофы не будет", - заверил Ткачук.
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 Теги: Киев, снег

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Сегодня, 13:19 » Автор: Анна Мартынова
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