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Раздел: Общество  
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Львовский маршрутчик отобрал у сироты льготное удостоверение

Львовский маршрутчик отобрал у сироты льготное удостоверение Водитель заявил, что этот билет ребенку больше не нужен.

Во Львове водитель пригородной маршрутки забрал у 15-летней девушки-сироты билет на бесплатный проезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"В 16:00 в Службу по делам детей Жовковской РГА обратилась мама-воспитательница, поскольку в ее воспитанницы водитель маршрутного средства №180 забрал документ на проезд. Ребенок приехал домой и рассказал маме-воспитательнице о ситуации. Водитель сказал ребенку, что вскоре закончиться срок действия билета, и он ребенку больше не нужен", - рассказал начальник службы по делам детей Львовской ОГА Владимир Лис.

Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА Роман Кокотайло во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил, что после этого инцидента с пригородными перевозчиками провели воспитательную работу.

"Перевозчиков поставили в известность, что дети-сироты имеют право на бесплатный проезд", - сказал он.

Руководитель АТП-14631, которое обслуживает маршрут №180, Андрей Дума об этой ситуации ничего не знает.

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Сообщается, что единый билет для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, дает право на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений, бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.
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 Теги: маршрутка, льготы

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Сегодня, 16:58 » Автор: Анна Мартынова
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