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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение по Северному мосту

В Киеве ограничат движение по Северному мостуБудут проводиться ремонтные работы.

В Киеве, 20 марта, ограничат движение по Северному (бывший Московский) мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«С 12.00. до 20.00. в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда», - говорится в сообщении «Киевавтодора».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Известно, что Северный (Московский) мост - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Открыт 3 декабря 1976 года, общая длина моста – 816м, мост через Десёнку длиной 732 м.
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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