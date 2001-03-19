Раздел: Общество
В Киеве ограничат движение по Северному мосту
Будут проводиться ремонтные работы.
В Киеве, 20 марта, ограничат движение по Северному (бывший Московский) мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 12.00. до 20.00. в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда», - говорится в сообщении «Киевавтодора».
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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Известно, что Северный (Московский) мост - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Открыт 3 декабря 1976 года, общая длина моста – 816м, мост через Десёнку длиной 732 м.
В Киеве, 20 марта, ограничат движение по Северному (бывший Московский) мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 12.00. до 20.00. в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда», - говорится в сообщении «Киевавтодора».
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Известно, что Северный (Московский) мост - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Открыт 3 декабря 1976 года, общая длина моста – 816м, мост через Десёнку длиной 732 м.
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