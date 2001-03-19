Раздел: Общество
В Киеве открыли первые быстрые зарядные станции
Станции установлены в официальных дилерских центрах компании.
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине – компания "Эм Эм Си Украина" присоединилась к расширению зарядной инфраструктуры в Украине, открыв первые станции быстрой подзарядки в дилерской сети Mitsubishi в городах-миллионниках - Киеве, Днепре и Харькове, сообщила пресс-служба компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.
Станции открываются в преддверии вывода на украинский рынок Mitsubishi Outlander PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети).
"Технологичный флагман компании Mitsubishi Outlander PHEV уже четвертый год подряд лидирует в продажах на европейском рынке, превзойдя отметку в 100 тыс проданных авто", - отмечается в пресс-релизе.
Зарядные станции быстрой зарядки ABB производства Нидерландов совместимы со всеми электрическими транспортными средствами с типами зарядных устройств CHAdeMO, а стандартное время зарядки составляет 15-25 минут, в зависимости от характеристики автомобиля. Они имеют мощность 50 кВт и пригодны для работы в экстремальных погодных условиях - от -350 °C до + 500 °C.
Станции установлены в официальных дилерских центрах "НИКО Диамант" (Киев), "Нико Днепр" (Днепр) и "Техно-Арт" (Харьков).
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По информации на сайте дистрибьютора, Mitsubishi Outlander PHEV - полноценный полноприводный внедорожник семейного типа, работающий как на бензине, так и на электроэнергии, таким образом предлагая исключительную топливную экономичность, при этом уровень его выбросов СО2 составляет всего 41 г/км.
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине – компания "Эм Эм Си Украина" присоединилась к расширению зарядной инфраструктуры в Украине, открыв первые станции быстрой подзарядки в дилерской сети Mitsubishi в городах-миллионниках - Киеве, Днепре и Харькове, сообщила пресс-служба компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.
Станции открываются в преддверии вывода на украинский рынок Mitsubishi Outlander PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети).
"Технологичный флагман компании Mitsubishi Outlander PHEV уже четвертый год подряд лидирует в продажах на европейском рынке, превзойдя отметку в 100 тыс проданных авто", - отмечается в пресс-релизе.
Зарядные станции быстрой зарядки ABB производства Нидерландов совместимы со всеми электрическими транспортными средствами с типами зарядных устройств CHAdeMO, а стандартное время зарядки составляет 15-25 минут, в зависимости от характеристики автомобиля. Они имеют мощность 50 кВт и пригодны для работы в экстремальных погодных условиях - от -350 °C до + 500 °C.
Станции установлены в официальных дилерских центрах "НИКО Диамант" (Киев), "Нико Днепр" (Днепр) и "Техно-Арт" (Харьков).
Читайте также: В Киеве из-за гололеда столкнулись два автомобиля
По информации на сайте дистрибьютора, Mitsubishi Outlander PHEV - полноценный полноприводный внедорожник семейного типа, работающий как на бензине, так и на электроэнергии, таким образом предлагая исключительную топливную экономичность, при этом уровень его выбросов СО2 составляет всего 41 г/км.
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