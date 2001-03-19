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Раздел: Общество  
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Киевляне не захотели переименовывать известную площадь

Киевляне не захотели переименовывать известную площадьПетициям катастрофически не хватает голосов.

В Киеве не набралось голосов за переименование площади Льва Толстого. 18 марта завершилось обсуждение предложения о присвоении площади имени мецената Евгения Чикаленко. После двухмесячных споров было собрано 1279 голосов «за», 1813 — «против».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Большинству из гражданских петиций, посвященных новому имени для площади Льва Толстого, катастрофически не хватает голосов. Среди тех петиций, голосование по которым все еще продолжается, 22 подписи собрала альтернативная петиция о переименовании площади в честь Чикаленко. Совсем мало (8 киевлян) подписалось под инициативой о названии «Параскив Майдан» (в честь Параски Королюк).

Ранее в 2016—2017 годах выдвигались петиции о переименовании объекта в честь Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Владимира Караваева (Караваевская площадь). Инициативы не имели успеха, поскольку в Киеве уже есть улицы и площади, названные в честь указанных деятелей.

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Напомним, ранее в Киеве были приняты новые правила наименования улиц, площадей. Было решено отказаться от практики, когда улица называется в честь недавно умершего выдающегося деятеля.
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 Теги: Киев, площадь

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Сегодня, 21:23 » Автор: Едгар Букмирза
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