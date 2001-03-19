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Раздел: Общество  
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Под Киевом жители на сутки останутся без водоснабжения

Буду промывать водопроводные сети.

В четверг в городе Фастове Киевской области отключат воду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Фастовводоканал" напоминает! В четверг, 22 марта, в городе будет отсутствовать водоснабжение! С 17 марта по 26 апреля в Фастове будут проводиться мероприятия по промывке, дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров чистой воды. В этот период возможны перебои в водоснабжении по городу", – говорится в сообщении фастовского горсовета в Facebook.

Отмечается, что 22 марта и 18 апреля в течение суток будет прекращено водоснабжение по городу. "В это время использование воды возможно лишь для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд", – сообщают в водоканале.

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Напомним, 12 марта в 15.55 в Главную диспетчерскую поступила заявка об утечке воды на ул. Михаила Донца в Соломенском районе Киева. В результате от водоснабжения были отключены 13 домов.
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 Теги: Киевщина, вода

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Сегодня, 12:00 » Автор: Анна Мартынова
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