Под Киевом жители на сутки останутся без водоснабжения

Буду промывать водопроводные сети.



В четверг в городе Фастове Киевской области отключат воду, передает



"Фастовводоканал" напоминает! В четверг, 22 марта, в городе будет отсутствовать водоснабжение! С 17 марта по 26 апреля в Фастове будут проводиться мероприятия по промывке, дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров чистой воды. В этот период возможны перебои в водоснабжении по городу", – говорится в сообщении фастовского горсовета в Facebook.



Отмечается, что 22 марта и 18 апреля в течение суток будет прекращено водоснабжение по городу. "В это время использование воды возможно лишь для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд", – сообщают в водоканале.



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Напомним, 12 марта в 15.55 в Главную диспетчерскую поступила заявка об утечке воды на ул. Михаила Донца в Соломенском районе Киева. В результате от водоснабжения были отключены 13 домов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В четверг в городе Фастове Киевской области отключат воду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Фастовводоканал" напоминает! В четверг, 22 марта, в городе будет отсутствовать водоснабжение! С 17 марта по 26 апреля в Фастове будут проводиться мероприятия по промывке, дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров чистой воды. В этот период возможны перебои в водоснабжении по городу", – говорится в сообщении фастовского горсовета в Facebook.Отмечается, что 22 марта и 18 апреля в течение суток будет прекращено водоснабжение по городу. "В это время использование воды возможно лишь для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд", – сообщают в водоканале.Напомним, 12 марта в 15.55 в Главную диспетчерскую поступила заявка об утечке воды на ул. Михаила Донца в Соломенском районе Киева. В результате от водоснабжения были отключены 13 домов.



