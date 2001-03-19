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Украинские аграрии грозятся перекрыть трассы в 14 областях

Украинские аграрии грозятся перекрыть трассы в 14 областях Названы области и автодороги.

Сегодня, 20 марта, с 10:00 в Киевской области работники аграрной сферы выйдут на акции протеста и перекроют несколько трасс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В Киевской области будут перекрыты: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области.

Аграрии идут на такой радикальный шаг через несправедливую налоговую политику власти, направленную на поддержку крупных олигархических компаний, что приведет к многомиллиардным убыткам малых и средних предприятий.

Сельхозпроизводители требуют от депутатов Верховной Рады поддержать законопроект № 7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

Также митингующие будут перекрывать и другие трассы:

- Черкасская область — автодорога Е-95, пост полиции, около Умани;

- Винницкая область — автодорога М-12, с. Степное;

- Полтавская область — автодорога М-03 с. Чутово;

- Кировоградская область — автодорога М-12, в 10 км от г. Новоархангельськ;

- Кировоградская область — автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;

- Харьковская область — автодорога М-03 пгт. Песочин;

- Черниговская область — автодорога М-01 с. Кипти;

- Ровенская область — автодорога М-06 с. Головниця, 1,5 км от поста полиции у Корец;

- Одесская область — автодорога М-15, с. Кирничкы (Измаильский р-н)

- Хмельницкая область — автодорога Е-50, с. Прибужское;

- Одесская область — автодорога Р-70, г. Овидиополь, ул. Евгения Колесниченко, 140;

- Ивано-Франковская область — автодорога Н-10, с. Снятин, на границе с Черновицкой обл.;

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- Сумская область — автодорога Н-07 Сумы — Киев, район села Симоновка.
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 Теги: аграрии, перекрытие улиц

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Сегодня, 13:40 » Автор: Анна Мартынова
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