Раздел: Общество
Украинские аграрии грозятся перекрыть трассы в 14 областях
Названы области и автодороги.
Сегодня, 20 марта, с 10:00 в Киевской области работники аграрной сферы выйдут на акции протеста и перекроют несколько трасс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В Киевской области будут перекрыты: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области.
Аграрии идут на такой радикальный шаг через несправедливую налоговую политику власти, направленную на поддержку крупных олигархических компаний, что приведет к многомиллиардным убыткам малых и средних предприятий.
Сельхозпроизводители требуют от депутатов Верховной Рады поддержать законопроект № 7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса.
Также митингующие будут перекрывать и другие трассы:
- Черкасская область — автодорога Е-95, пост полиции, около Умани;
- Винницкая область — автодорога М-12, с. Степное;
- Полтавская область — автодорога М-03 с. Чутово;
- Кировоградская область — автодорога М-12, в 10 км от г. Новоархангельськ;
- Кировоградская область — автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;
- Харьковская область — автодорога М-03 пгт. Песочин;
- Черниговская область — автодорога М-01 с. Кипти;
- Ровенская область — автодорога М-06 с. Головниця, 1,5 км от поста полиции у Корец;
- Одесская область — автодорога М-15, с. Кирничкы (Измаильский р-н)
- Хмельницкая область — автодорога Е-50, с. Прибужское;
- Одесская область — автодорога Р-70, г. Овидиополь, ул. Евгения Колесниченко, 140;
- Ивано-Франковская область — автодорога Н-10, с. Снятин, на границе с Черновицкой обл.;
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- Сумская область — автодорога Н-07 Сумы — Киев, район села Симоновка.
Сегодня, 20 марта, с 10:00 в Киевской области работники аграрной сферы выйдут на акции протеста и перекроют несколько трасс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В Киевской области будут перекрыты: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области.
Аграрии идут на такой радикальный шаг через несправедливую налоговую политику власти, направленную на поддержку крупных олигархических компаний, что приведет к многомиллиардным убыткам малых и средних предприятий.
Сельхозпроизводители требуют от депутатов Верховной Рады поддержать законопроект № 7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса.
Также митингующие будут перекрывать и другие трассы:
- Черкасская область — автодорога Е-95, пост полиции, около Умани;
- Винницкая область — автодорога М-12, с. Степное;
- Полтавская область — автодорога М-03 с. Чутово;
- Кировоградская область — автодорога М-12, в 10 км от г. Новоархангельськ;
- Кировоградская область — автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;
- Харьковская область — автодорога М-03 пгт. Песочин;
- Черниговская область — автодорога М-01 с. Кипти;
- Ровенская область — автодорога М-06 с. Головниця, 1,5 км от поста полиции у Корец;
- Одесская область — автодорога М-15, с. Кирничкы (Измаильский р-н)
- Хмельницкая область — автодорога Е-50, с. Прибужское;
- Одесская область — автодорога Р-70, г. Овидиополь, ул. Евгения Колесниченко, 140;
- Ивано-Франковская область — автодорога Н-10, с. Снятин, на границе с Черновицкой обл.;
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
- Сумская область — автодорога Н-07 Сумы — Киев, район села Симоновка.
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