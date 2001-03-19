В Киеве перевозчики требуют поднять цены на проезд в маршрутках

Грядет очередное подорожание.



Проезд в столичных маршрутках может подорожать на 1-2 грн, передает



В частности, подорожание связано с установкой в транспорте валидаторов, GPS-трекеров и электронных табло. Также перевозчики должны выдать водителям форму и закупить транспортные средства с высокими экологическими стандартами Евро-5.



«Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его», — прокомментировал ситуацию с новым оборудованием замглавы КГГА Дмитрий Давтян.



По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, требования столичных властей могут отразится на стоимости проезда, так как внедрение всех новшеств должно окупаться.



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«С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1—2 гривни. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить», - считает Бацан. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Проезд в столичных маршрутках может подорожать на 1-2 грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии В частности, подорожание связано с установкой в транспорте валидаторов, GPS-трекеров и электронных табло. Также перевозчики должны выдать водителям форму и закупить транспортные средства с высокими экологическими стандартами Евро-5.«Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его», — прокомментировал ситуацию с новым оборудованием замглавы КГГА Дмитрий Давтян.По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, требования столичных властей могут отразится на стоимости проезда, так как внедрение всех новшеств должно окупаться.«С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1—2 гривни. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить», - считает Бацан.



