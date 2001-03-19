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Раздел: Общество  
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В Киеве перевозчики требуют поднять цены на проезд в маршрутках

В Киеве перевозчики требуют поднять цены на проезд в маршруткахГрядет очередное подорожание.

Проезд в столичных маршрутках может подорожать на 1-2 грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В частности, подорожание связано с установкой в транспорте валидаторов, GPS-трекеров и электронных табло. Также перевозчики должны выдать водителям форму и закупить транспортные средства с высокими экологическими стандартами Евро-5.

«Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его», — прокомментировал ситуацию с новым оборудованием замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, требования столичных властей могут отразится на стоимости проезда, так как внедрение всех новшеств должно окупаться.

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«С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1—2 гривни. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить», - считает Бацан.
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 Теги: Киев, проезд

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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Стас  
Сегодня, 15:21

Скорее всего в спешке, но забыл сказать этот Боцан сколько отката за "добро" на повышение тарифов он относит тому же Давтяну ? Глядя на то, какими мобилами пользуются водители маршруток и какие курят сигареты (это всё у них на торпедах небрежно валяется), язык не поворачивается сказать, что они бедствуют. А если еще учесть, что они практически все снимают жильё, ибо иногородние, то......

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