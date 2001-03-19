В Киеве появится еще один оригинальный памятник

Стоимость проекта оценивают в 300 тысяч гривен



В мае текущего года в центре Киева появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте - гривне, передает



«Над реализацией проекта работает инициативная молодежь, которая собственными силами собирает средства на установку арт-объекта с украинской денежной единицей», - написал один из координаторов проекта, журналист Андрей Павловский.



Отмечается, что «гривна», как и герб, и государственный флаг, является символом Украины. Все люди, которые поддерживают проект, хотят экономического роста в нашей стране, чтобы эта скульптура стала символом этого роста и местом вдохновения для тех, кто решил изменить свою жизнь к лучшему.



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Глава Печерской администрации столицы уже пообещал инициаторам проекта место под этот арт-объект. "Ищем творческих скульпторов, которые могли бы взяться за реализацию этого важного проекта", - добавил Павловский. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В мае текущего года в центре Киева появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте - гривне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «Над реализацией проекта работает инициативная молодежь, которая собственными силами собирает средства на установку арт-объекта с украинской денежной единицей», - написал один из координаторов проекта, журналист Андрей Павловский.Отмечается, что «гривна», как и герб, и государственный флаг, является символом Украины. Все люди, которые поддерживают проект, хотят экономического роста в нашей стране, чтобы эта скульптура стала символом этого роста и местом вдохновения для тех, кто решил изменить свою жизнь к лучшему.Глава Печерской администрации столицы уже пообещал инициаторам проекта место под этот арт-объект. "Ищем творческих скульпторов, которые могли бы взяться за реализацию этого важного проекта", - добавил Павловский.



