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Раздел: Общество  
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Старейший киевский роддом обещают капитально отремонтировать

Старейший киевский роддом обещают капитально отремонтироватьНа ремонт уйдет 8 месяцев

Для повышения качества медицинских услуг и комфортности посещения КГГА утвердила рабочий проект капитального ремонта зданий и помещений Киевского роддома №1 на ул. Арсенальной, 5, в Печерском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.

В частности, предусмотрены три очереди капитального ремонта: гинекологического корпуса, административного и акушерского. Кроме того, планируется утеплить фасады зданий и улучшить материально-техническую базу. Продолжительность ремонта - 8 месяцев.

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Здание лечебного заведения построили в 1918 г. В 1930 г. роддом стал центром подготовки специалистов Киевского мединститута им. Богомольца. В 1984 г. на месте старого здания построили новый пятиэтажный корпус, рассчитанный на 100 акушерских мест, с 4 родзалами, 3 операционными, а также обновленными одно- и двухместными палатами. Через шесть лет был реконструирован двухэтажный гинекологический корпус.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 17:01 » Автор: Анна Мартынова
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