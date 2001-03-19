Раздел: Общество
Старейший киевский роддом обещают капитально отремонтировать
На ремонт уйдет 8 месяцев
Для повышения качества медицинских услуг и комфортности посещения КГГА утвердила рабочий проект капитального ремонта зданий и помещений Киевского роддома №1 на ул. Арсенальной, 5, в Печерском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
В частности, предусмотрены три очереди капитального ремонта: гинекологического корпуса, административного и акушерского. Кроме того, планируется утеплить фасады зданий и улучшить материально-техническую базу. Продолжительность ремонта - 8 месяцев.
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Здание лечебного заведения построили в 1918 г. В 1930 г. роддом стал центром подготовки специалистов Киевского мединститута им. Богомольца. В 1984 г. на месте старого здания построили новый пятиэтажный корпус, рассчитанный на 100 акушерских мест, с 4 родзалами, 3 операционными, а также обновленными одно- и двухместными палатами. Через шесть лет был реконструирован двухэтажный гинекологический корпус.
Для повышения качества медицинских услуг и комфортности посещения КГГА утвердила рабочий проект капитального ремонта зданий и помещений Киевского роддома №1 на ул. Арсенальной, 5, в Печерском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
В частности, предусмотрены три очереди капитального ремонта: гинекологического корпуса, административного и акушерского. Кроме того, планируется утеплить фасады зданий и улучшить материально-техническую базу. Продолжительность ремонта - 8 месяцев.
Читайте также: У Кличко пообещали отремонтировать еще один киевский парк
Здание лечебного заведения построили в 1918 г. В 1930 г. роддом стал центром подготовки специалистов Киевского мединститута им. Богомольца. В 1984 г. на месте старого здания построили новый пятиэтажный корпус, рассчитанный на 100 акушерских мест, с 4 родзалами, 3 операционными, а также обновленными одно- и двухместными палатами. Через шесть лет был реконструирован двухэтажный гинекологический корпус.
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