Раздел: Общество
В Днепре из-за снегопада обвалилась крыша подземного перехода
Крыша не выдержала вес снега.
В Днепре на Запорожском шоссе, возле улицы Космической, обвалилась крыша подземного перехода после сильных снегопадов. Инцидент произошел вечером 20 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Выяснилось, что обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход. Никто из людей не пострадал.
Спасатели расчистили снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.
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К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
В Днепре на Запорожском шоссе, возле улицы Космической, обвалилась крыша подземного перехода после сильных снегопадов. Инцидент произошел вечером 20 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Выяснилось, что обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход. Никто из людей не пострадал.
Спасатели расчистили снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.
Читайте также: Днепропетровщина: в двухэтажном жилом доме обвалилась крыша
К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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