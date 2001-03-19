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Раздел: Общество  
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В Днепре из-за снегопада обвалилась крыша подземного перехода

В Днепре из-за снегопада обвалилась крыша подземного переходаКрыша не выдержала вес снега.

В Днепре на Запорожском шоссе, возле улицы Космической, обвалилась крыша подземного перехода после сильных снегопадов. Инцидент произошел вечером 20 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Выяснилось, что обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход. Никто из людей не пострадал.

Спасатели расчистили снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

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К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

В Днепре из-за снегопада обвалилась крыша подземного перехода
В Днепре из-за снегопада обвалилась крыша подземного перехода
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 Теги: Днепр, снег

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Сегодня, 10:01 » Автор: Анна Мартынова
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