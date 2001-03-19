Раздел: Общество
В Киеве животные страдают от аномальной весны
[b]Холод стал настоящей неожиданностью.[/b]
Киевляне бьют тревогу: из-за аномальной весны и затянувшихся морозов птицы и животные, которые начали выходить из спячки и возвращаться из теплых краев, попадают в зиму и могут погибнуть от холода. Эксперты советуют подкармливать диких обитателей, но забирать их домой не стоит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В парке "Отрадный". Утки искали еду в огромной луже талого снега. Фото: А. Александрова
В парке "Отрадный" на прошлой неделе жители заметили диких уток, ищущих еду в огромной луже из талого снега, а сейчас обнаружили ежика. Животное, проснувшееся посреди весенних морозов, рыскало по снегу в поисках пропитания.
Ежик пробудился от спячки. Фото: facebook.com/molodid
"Истощал в спячке бедняга, вот и проснулся", — написала киевлянка Юлия Долгова. "Хорошо, если он один, а вдруг еще другие выползли", — переживает Любовь Школьная.
Замдиректора Киевского зоопарка Сергей Харьков уверен, что пробуждение ежей — единичные случаи: "Световой день увеличился, и, возможно, лучи солнца попали на ежовую нору, из-за чего животное отогрелось и пробудилось. В природе такое случается. Такого ежика можно подкормить мясом. Животное вернется в свою норку и снова впадет в спячку до прихода настоящей весны".
Погодные аномалии сказываются и на жизни обитателей зоопарка.
"Обычно к этому времени мы уже начинаем выпускать теплолюбивых животных в открытые вольеры, но в этом году все идет с опозданием. К примеру, для жирафов должна быть температура от 13 градусов тепла, для бегемота — больше 15, для слона — плюс один и выше", — рассказал замдиректора зоопарка.
Сбился режим и у медведей, которые больше бодрствуют, чем спят.
"Мы их кормим, и они опять засыпают", — говорит Харьков.
Рассказывают горожане и об аистах, которые вернулись из теплых краев и сейчас прогуливаются по заснеженным огородам и полям Киевской области. Многие опасаются, что из-за непогоды птицы могут замерзнуть, и призывают забирать пернатых домой. По словам орнитолога Виталия Грищенко, забирать аистов домой стоит только в том случае, если им совсем туго — птицы не могут взлететь, ослабли.
"Прежде всего, не спешите их ловить и тянуть домой. Аисты вполне способны пережить несколько дней мороза, главное, чтобы была еда. Птиц лучше не трогать, а ограничиться подкормкой: свежей или мороженой несоленой рыбой или мясными отходами", — объясняет Грищенко.
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К спасению пернатых подключился и "Киевзеленстрой", изготовив несколько десятков скворечников. На следующей неделе их развесят на территории Дарницкого лесхоза.
Киевляне бьют тревогу: из-за аномальной весны и затянувшихся морозов птицы и животные, которые начали выходить из спячки и возвращаться из теплых краев, попадают в зиму и могут погибнуть от холода. Эксперты советуют подкармливать диких обитателей, но забирать их домой не стоит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В парке "Отрадный". Утки искали еду в огромной луже талого снега. Фото: А. Александрова
В парке "Отрадный" на прошлой неделе жители заметили диких уток, ищущих еду в огромной луже из талого снега, а сейчас обнаружили ежика. Животное, проснувшееся посреди весенних морозов, рыскало по снегу в поисках пропитания.
Ежик пробудился от спячки. Фото: facebook.com/molodid
"Истощал в спячке бедняга, вот и проснулся", — написала киевлянка Юлия Долгова. "Хорошо, если он один, а вдруг еще другие выползли", — переживает Любовь Школьная.
Замдиректора Киевского зоопарка Сергей Харьков уверен, что пробуждение ежей — единичные случаи: "Световой день увеличился, и, возможно, лучи солнца попали на ежовую нору, из-за чего животное отогрелось и пробудилось. В природе такое случается. Такого ежика можно подкормить мясом. Животное вернется в свою норку и снова впадет в спячку до прихода настоящей весны".
Погодные аномалии сказываются и на жизни обитателей зоопарка.
"Обычно к этому времени мы уже начинаем выпускать теплолюбивых животных в открытые вольеры, но в этом году все идет с опозданием. К примеру, для жирафов должна быть температура от 13 градусов тепла, для бегемота — больше 15, для слона — плюс один и выше", — рассказал замдиректора зоопарка.
Сбился режим и у медведей, которые больше бодрствуют, чем спят.
"Мы их кормим, и они опять засыпают", — говорит Харьков.
Рассказывают горожане и об аистах, которые вернулись из теплых краев и сейчас прогуливаются по заснеженным огородам и полям Киевской области. Многие опасаются, что из-за непогоды птицы могут замерзнуть, и призывают забирать пернатых домой. По словам орнитолога Виталия Грищенко, забирать аистов домой стоит только в том случае, если им совсем туго — птицы не могут взлететь, ослабли.
"Прежде всего, не спешите их ловить и тянуть домой. Аисты вполне способны пережить несколько дней мороза, главное, чтобы была еда. Птиц лучше не трогать, а ограничиться подкормкой: свежей или мороженой несоленой рыбой или мясными отходами", — объясняет Грищенко.
[b]Читайте также: Из-за аномального тепла в Украине раньше времени проснулись сурки[/b]
К спасению пернатых подключился и "Киевзеленстрой", изготовив несколько десятков скворечников. На следующей неделе их развесят на территории Дарницкого лесхоза.
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