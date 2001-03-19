Раздел: Общество
В Киеве для детей запустят необычный трамвай
Трамвай будет курсировать во время весенних каникул.
В Киеве на время весенних каникул возобновят работу "Сказочного трамвайчика" для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
"Сказочный трамвайчик" будет ожидать пассажиров на остановке возле станции метро "Контрактовая площадь" 26-30 марта с 11.00 до 13.00.
Поучаствовать в весеннем сказочном чтении смогут дети в возрасте от 3 до 10 лет.
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Во время поездки, детей ожидают литературные викторины, чтения, мастер-классы, настольные игры и театральные представления. Также дети будут создавать оригами на весеннюю тематику и 3D-открытки.
В Киеве на время весенних каникул возобновят работу "Сказочного трамвайчика" для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
"Сказочный трамвайчик" будет ожидать пассажиров на остановке возле станции метро "Контрактовая площадь" 26-30 марта с 11.00 до 13.00.
Поучаствовать в весеннем сказочном чтении смогут дети в возрасте от 3 до 10 лет.
Читайте также: Стало известно, когда в Киеве запустят речной трамвай
Во время поездки, детей ожидают литературные викторины, чтения, мастер-классы, настольные игры и театральные представления. Также дети будут создавать оригами на весеннюю тематику и 3D-открытки.
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