» » НСК «Олимпийский» закрыли до лета
Раздел: Общество  
0

НСК «Олимпийский» закрыли до лета

НСК «Олимпийский» закрыли до летаСтадион откроют 6 июня.

В Киеве НСК "Олимпийский" закрывает стадион с 14 апреля по 5 июня в связи с подготовкой и проведением матча финала Лиги чемпионов 2017-2018 годов, который состоится 26 мая., передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Сообщается, что НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

Читайте также: Киевлянам показали, как выглядит «Олимпийский» после матча Лиги Европы

Обновленный НСК "Олимпийский" откроют 6 июня.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, стадион

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:18 » Автор: Анна Мартынова
     71
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам показали, как выглядит «Олимпийский» после матча Лиги Европы Киевлянам показали, как выглядит «Олимпийский» после матча Лиги Европы

Территорию стадиона убирают.

В Киеве пройдет необычный футбольный фестиваль В Киеве пройдет необычный футбольный фестиваль

Фестиваль пройдет на Крещатике.

В Киеве усилят меры безопасности на время футбольного матча В Киеве усилят меры безопасности на время футбольного матча

За порядком будут следить 2 тысячи полицейских.

Арестовано имущество НСК «Олимпийский» Арестовано имущество НСК «Олимпийский»

Государственная исполнительная служба арестовала имущество государственного предприятия "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

Киевское метро сегодня будет работать на час дольше Киевское метро сегодня будет работать на час дольше

Изменения связаны с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк).


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх