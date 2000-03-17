Раздел: Общество
НСК «Олимпийский» закрыли до лета
Стадион откроют 6 июня.
В Киеве НСК "Олимпийский" закрывает стадион с 14 апреля по 5 июня в связи с подготовкой и проведением матча финала Лиги чемпионов 2017-2018 годов, который состоится 26 мая., передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщается, что НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.
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Обновленный НСК "Олимпийский" откроют 6 июня.
В Киеве НСК "Олимпийский" закрывает стадион с 14 апреля по 5 июня в связи с подготовкой и проведением матча финала Лиги чемпионов 2017-2018 годов, который состоится 26 мая., передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщается, что НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.
Читайте также: Киевлянам показали, как выглядит «Олимпийский» после матча Лиги Европы
Обновленный НСК "Олимпийский" откроют 6 июня.
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