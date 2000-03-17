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Раздел: Общество  
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В Киеве у Кабмина произошли стычки с правоохранителями

В Киеве у Кабмина произошли стычки с правоохранителями Правоохранители задержали нескольких митингующих.

Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими, передает Хроника.инфо со сссылкой на УНИАН.

Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.

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Напомним, 27 февраля у ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако активисты начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.
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 Теги: Киев, Кабмин

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Сегодня, 17:36 » Автор: Анна Мартынова
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