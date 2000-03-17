Раздел: Общество
В Киеве у Кабмина произошли стычки с правоохранителями
Правоохранители задержали нескольких митингующих.
Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими, передает Хроника.инфо со сссылкой на УНИАН.
Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.
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Напомним, 27 февраля у ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако активисты начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.
Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими, передает Хроника.инфо со сссылкой на УНИАН.
Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.
Читайте также: В Киеве вновь произошли стычки с полицией
Напомним, 27 февраля у ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако активисты начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.
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