В Киеве у Кабмина произошли стычки с правоохранителями

Правоохранители задержали нескольких митингующих.



Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими, передает



Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.



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Напомним, 27 февраля у ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако активисты начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими, передает Хроника.инфо со сссылкой на УНИАН Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.Напомним, 27 февраля у ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако активисты начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.



